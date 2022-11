PADA akhir Oktober 2022 lalu, penyanyi cantik jebolan ajang pencarian bakat Indonesian Idol X, Tiara Andini, baru saja merilis single terbarunya bertajuk ‘By My Side’ yang berkolaborasi dengan penyanyi asal Filipina bernama Zack Tabudlo.

‘By My Side’ bergenre pop slow dengan lirik full Bahasa Inggris. Lagu bertemakan cinta ini menceritakan tentang sepasang kekasih yang saling mencintai, dan ingin selalu bersama setiap saat.

Melalui YouTube video yang diunggah tanggal 4 November 2022, Tiara Andini membagikan konten menyanyikan lagu ‘By My Side’ namun sambil melakukan make up.

Dalam kesempatan tersebut, Tiara mengakui bahwa dirinya sangat menyukai make up. Bahkan apabila ia tidak ditakdirkan menjadi penyanyi, ia ingin sekali menjadi seorang Beauty Vlogger.

Meski sambil melakukan make up pada bagian mata, namun suara lembut Tiara menyanyikan ‘By My Side’ tetap terdengar merdu. Sayangnya, saat lagu sudah habis, Tiara masih belum menyelesaikan make up bagian matanya.

“Yah begitu lah guys. Terbukti ya kalo perempuan itu perlu persiapan (make up) yang lama. Jadi buat temennya atau cowoknya yang jemput mau jalan-jalan sabar aja kita tuh make up memang menikmati gitu lho. Dan gak mungkin kita nge-play cuma satu lagu pasti puter-puter banyak lagu gitu ya. kayak misal ‘By My Side’ berkali-kali,” ujar Tiara sambil meneruskan make up-nya hingga putaran lagu ‘By My Side’ yang kedua habis.

Buat yang penasaran melihat cantiknya Tiara make up sambil menyanyikan lagu terbarunya, langsung aja cek videonya hanya di YouTube Channel Tiara Andini, ya!

