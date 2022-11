JAKARTA – Menyambut momen puncak 11.11 Big Sale yang jatuh pada 11 November 2022 mendatang, Vision+ dan Shopee berkolaborasi untuk menghadirkan promo paket langganan Vision+ Premium with Sports di Shopee untuk masyarakat Indonesia.

Melihat tingginya minat masyarakat terhadap aktivitas streaming, mulai dari streaming film hingga pertandingan olahraga, Vision+ siap memfasilitasi masyarakat untuk streaming dengan harga yang lebih terjangkau melalui promo spesial 11.11 kali ini.

Untuk setiap pembelian Vision+ Premium with Sports 30 hari dan 90 hari, pembeli akan mendapatkan voucher Buy 1 Get 1 yang bisa di-redeem di aplikasi Vision+. Setelah memasukkan voucher, pembeli akan langsung mendapatkan dua kali periode yang mereka beli, baik menjadi 60 atau 180 hari.

Paket Vision+ Premium with Sports cocok untuk pecinta olahraga yang ingin menikmati program olahraga favorit mereka dari seluruh dunia, seperti MotoGP, WSBK, La Liga, Serie A, Ligue 1, AFF Mitsubishi Cup, hingga Karate Combat.

Tak hanya olahraga, Anda juga bisa menikmati berbagai konten Vision+ lainnya, mulai dari original series, film dan serial populer, hingga berbagai program TV yang bisa diakses dalam bentuk Video on Demand maupun siaran langsung di channel-channel TV lokal dan internasional.

“Merupakan suatu kehormatan bagi kami bisa bekerja sama dengan Shopee untuk memberikan akses yang lebih terjangkau kepada pelanggan Vision+ dalam menikmati konten-konten pilihan mereka. Kami harap, promo Buy 1 Get 1 yang kami hadirkan dapat meningkatkan antuasiasme masyarakat untuk menikmati konten Vision+,” ujar Clarissa Tanoesoedibjo selaku Managing Director Vision+.

Daniel Minardi, Head of Brands Management and Digital Products Shopee Indonesia mengatakan, “Senang rasanya dapat kembali bekerjasama dengan Vision+ khususnya dalam menghadirkan penawaran menarik bagi pengguna di Shopee 11.11 Big Sale. Kami berharap kerjasama ini dapat memenuhi kebutuhan pengguna dalam mendapatkan ragam konten-konten menarik, khususnya dengan promo spesial Vision+ Premium with Sports di Shopee.”

Promo Buy 1 Get 1 tersebut berlaku dari tanggal 13 Oktober hingga 13 November 2022, dan hanya bisa didapatkan dengan pembelian Vision+ Premium with Sports di situs maupun aplikasi Shopee.

