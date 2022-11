Tampil cantik adalah keinginan setiap wanita. Seperti halnya kesuksesan, memiliki kulit yang sehat, cerah, dan bercahaya juga membutuhkan usaha untuk mewujudkannya. Dengan visi yang sama, YOU hadir untuk membantu para wanita dalam merealisasikan harapan itu.

Melalui serangkaian produk Radiance Up!, YOU menghadirkan komposisi produk yang diformulasikan dengan Powerful Brightening System. Sistem ini terinspirasi dari mekanisme penghambatan produksi melanin oleh SymWhite 377, yang mampu membantu mencerahkan dan mengurangi munculnya flek hitam pada kulit.

YOU juga memperkenalkan 3 langkah sederhana untuk mengatasi masalah kulit kusam dengan rangkaian produk Radiance Up! tersebut. Kulit Anda akan tereksfoliasi dengan lembut, terlindungi dari radikal bebas, dan terjaga kelembabannya. Bahkan, Anda dapat melihat perubahan pada kulit dalam waktu 14 hari saja.

Mengapa Memilih YOU Radiance Up! untuk Merawat Kulit?

Telah disebutkan sebelumnya, bahwa YOU Radiance Up! diformulasikan dengan Powerful Brightening System. Sistem ini terdiri dari SymWhite 377, Niacinamide (B3), Vitamin C, dan Licorice Extract. Keempat bahan ini bekerja secara sinergis untuk mencerahkan kulit.

SymWhite 377, Vitamin C, dan Licorice Extract berperan dalam membantu menghambat produksi melanin. Sementara itu, Niacinamide (B3) berperan dalam membantu menghambat transfer melanin pada kulit.

SymWhite 377 dan Licorice Extract akan bekerja dengan menghambat aktivitas enzim tirosinase dan mengurangi produksi melanin. Sementara itu, Niacinamide (B3) akan bekerja dengan mengecilkan pori-pori, menghambat transfer melanin, dan mencerahkan kulit.

Formula Powerful Brightening System ini juga menggunakan bentuk Vitamin C yang lebih stabil. Vitamin C tersebut akan bekerja dengan menghambat melanogenesis dan melindungi kulit dari radikal bebas untuk mendapatkan kulit yang lebih cerah.

Selain itu, produk YOU Radiance Up! ini juga sudah teruji secara dermatologis, dalam level air dan minyak, serta tidak menggunakan hewan dalam pengujiannya. Semua produk juga tidak mengandung bahan berbahaya untuk kulit, seperti alkohol, minyak mineral, paraben, BHA/BHT, ftalat, triclosan, formaldehida, benzofenon, PABA, dan homosalat.

Serangkaian produk YOU Radiance Up! ini terdiri dari essence, serum, dan moisturizer. Cara kerja serangkaian produk YOU Radiance Up! tersebut akan dibagi menjadi 3 langkah, yakni exfoliates (mengeksfoliasi), protect (melindungi), dan moisturizes (melembabkan).

Rangkaian Produk YOU Radiance Up! untuk Anda

Berikut adalah rangkaian produk YOU Radiance Up! yang terdiri dari, Radiance Up! Pure CICA Essence, Radiance Up! SymWhite 377Serum, dan Radiance Up! Deep Moisturizing Cream.

1. Radiance Up! Pure CICA Essence

Pure Cica Essence memiliki kandungan 89% Centella Asiatica Leaf Water, Powerful Brightening System, dan Lactobionic Acid (PHA). Kombinasi kandungan tersebut berguna untuk menenangkan, mencerahkan, dan mengelupaskan sel kulit mati untuk mendapatkan kulit yang cerah dan halus.

Essence ini memiliki tekstur yang berair dengan pH sedikit asam (4-5) yang mendekati pH alami kulit. Untuk cara penggunaannya, Anda dapat membersihkan wajah terlebih dahulu, lalu mengusapkan essence ke seluruh wajah menggunakan kapas. Setelah itu, pijat lembut kulit wajah untuk membantu penyerapan formula ke kulit Anda.

Produk ini dapat Anda gunakan setiap hari, pada rangkaian skincare pagi dan malam hari. Namun, perlu diperhatikan juga bahwa produk ini hanya untuk pemakaian luar. Segera hentikan penggunaan jika Anda mengalami iritasi dan sensitivitas, serta jauhkan produk dari sinar matahari langsung dan suhu tinggi.

2. Radiance Up! SymWhite 377 Serum

Antioxidant Serum diformulasikan dengan Korean Camellia Extract, Powerful Brightening System, dan Carnosine. Ketiga bahan tersebut bekerja sinergis untuk mengurangi kulit kusam dan munculnya flek hitam akibat radikal bebas maupun glikasi, untuk mendapatkan kulit yang bercahaya.

Serum ini memiliki tekstur gel cair dan memiliki pH sedikit asam (4-5) yang dekat dengan pH alami kulit. Serum ini dapat Anda gunakan setelah essence dengan cara mengoleskannya pada bagian wajah dan leher. Setelah itu, pijat lembut dengan gerakan melingkar.

Antioxidant Serum dapat digunakan setiap hari, pada pagi dan malam hari. Sama seperti essence, ️serum ini juga hanya untuk pemakaian luar. Hentikan penggunaan serum jika terjadi iritasi dan sensitivitas, serta jauhkan produk dari sinar matahari langsung dan suhu tinggi.

3. Radiance Up! Deep Moisturizing Cream

Deep Moisturizing Cream memiliki kandungan yang diperkaya dengan Ceramide 1-3-6, Powerful Brightening System, dan Snow Mushroom. Ketiga bahan utama tersebut bekerja sama untuk membantu mencerahkan, memperkuat pelindung kulit, dan menjaga kelembaban kulit Anda.

Ceramide 1-3-6 berfungsi untuk memperkuat penghalang kulit guna melindungi kulit dari agresor lingkungan. Sementara ekstrak Snow Mushroom dikenal memiliki retensi air yang sangat baik untuk menjaga kelembapan dan hidrasi kulit.

Memiliki tekstur krim gel, produk moisturizer ini juga memiliki pH sedikit asam (4-5) yang dekat dengan pH alami kulit. Anda dapat menggunakan produk ini setelah essence dan serum dengan cara mengoleskan sejumlah krim ke wajah dan meratakannya. Untuk hasil yang optimal, gunakan rangkaian Radiance Up! secara teratur.

Anda dapat memasukkan rangkaian YOU Radiance Up! ini dalam rangkaian skincare yang lebih lengkap. Mulai dari Hy! Amino Facial Wash, lalu Pure CICA Essence, Biomecera Advanced Booster Serum, SymWHite 377Serum, Deep Moisturizing Cream, hingga Triple UV Elixir Sunscreen.

Tunggu apalagi? Segera gunakan rangkaian YOU Radiance Up! dalam perawatan kulit Anda. Dengan formulasi Powerful Brightening System yang mengandung SymWhite 377, Anda akan lebih mudah mendapatkan kulit yang sehat, cerah, dan bersinar, hanya dalam 14 hari saja!

(FDA)