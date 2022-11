KIM Kardashian hadir dan menjadi buah bibir, menjadi pusat perhatian saat hadir di gelaran Met Gala 2022 beberapa waktu lalu.

Pasalnya, Kim muncul dan berpose di karpet merah dengan mengenakan gaun ikonik milik mendiang Marilyn Monroe, gaun seksi warna nude yang dikenal disebut gaun Happy Birthday Mr. President. Gaun yang dipakai penyanyi seksi tersebut saat menghadiri pesta ulang tahun Presiden John F. Kennedy tahun 1962.

Di balik penampilan sensasionalnya, ternyata Kim sempat mengalami penolakan. Mantan istri Kanye West itu seperti dilansir dari Page Six, Jumat (11/11/2022) sempat tidak diizinkan meminjam gaun tali spageti bertabur kristal berkilau itu oleh pihak Museum Ripley’s Believe Ir or Not, sebagai pihak yang menyimpan gaun asli tersebut.

“Mereka tidak akan mengizinkanku untuk memakai gaun itu, bahkan mereka juga tak mengizinkan aku untuk mencoba memakainya terlebih dahulu,” kata Kim, dalam tayangan episode terbaru The Kardashian.

Sampai akhirnya, wanita berusia 42 tahun ini merengek meminta bantuan sang ibu dan managernya, Kris Jenner.

“Aku memohon, ayolah Mom jika kamu berhasil aku akan ‘menikah’ dengan mu. Aku sudah melakukan semua cara,” tambah Kim.

Rengekan Kim kepada Kris ternyata tak sia-sia, dengan satu telfon dari Kris Jenner, akhirnya pihak museum mau meminjamkan gaun ikonik dan bersejarah itu kepada Kim untuk dipakai ke perhelatan Met Gala 2022. Ketika ditanya apa rahasianya bisa melobi pihak museum, Kris menjawab santai, ia tak akan membocorkannya. "Aku tidak bisa membuka rahasiaku. Tapi intinya, jika seseorang berkata tidak, kalian tahu bahwa Anda berbicara dengan orang yang salah," tutur Kris. Kim akhirnya bisa tampil all out, bergaya di red carpet Met Gala 2022 dalam balutan gaun Marilyn Monroe itu meski banyak kerja keras dan pengorbanan di baliknya. Mulai dari hanya diizinkan dipakai untuk foto di karpet merah, diet ekstrim untuk menurunkan berat badan, mewarnai rambut jadi pirang selama 30 jam, mengganti gaun asli dengan gaun replika langsung di lokasi acara sesaat sebelum masuk ke hall, tidak bisa duduk hingga rela tidak makan malam sama sekali.