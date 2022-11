POTRET seksi Jennifer Bachdim saat hamil anak ke-4 menuai banyak pujian. Bahkan, Jennifer Bachdim yang kini sudah memasuki usia kehamilan 6 bulan, tetap terlihat bugar dan fit.

Istri pesepak bola Tanah Air, Irfan Bachdim itu memang selama ini rajin berolahraga. Cara itu membuat Jennifer memiliki body goals idaman. Bahkan, saat hamil pun Jennifer tetap berolahraga.

Berikut potret seksi Jennier Bachdim saat hamil anak ke-4 yang dirangkum dari akun Instagram pribadinya, Jumat (11/11/2022).

Pinky mom!

(5 Potret Seksi Jennifer Bachdim, Foto: Instagram/@jenniferbachdim)

Pertama ada potret Jennifer Bachdim berpose dengan jumpsuit olahraga berwarna pink. Dia memadukannya dengah blazer yang hanya dipakai bahu, gayanya jadi semakin kece. Berpose tolak pinggang, tampak perut buncit Jennifer Bachdim di usia kehamilan 6 bulan.

BACA JUGA : Jennifer Bachdim Workout saat Kehamilan ke-4, Perut Bumil Bikin Netizen Insecure!

Pose mengelus perut

(5 Potret Seksi Jennifer Bachdim, Foto: Instagram/@jenniferbachdim)

Kali ini Jennifer Bachdim berpose sembari mengelus perut buncitnya yang tampak seperti sedang hamil 6 bulan. Tak hanya itu, aura kecantikan Jennifer begitu terpancar hingga banjir pujian dari netizen.

"Hamil ga hamil tetep aj cantik kliatannya❤️👍👍👍inner beautynya slalu kluar," ujar @mar1a_d***

"Hot mama😍😍," kata @yuri_ta***

"Always gorgeous mama❤️," tutur @anisasofi***

BACA JUGA : 5 Potret Seksi Jennifer Bachdim, Ibu Hamil yang Punya Body Semlohay!

Duduk santai tetap kece

(5 Potret Seksi Jennifer Bachdim, Foto: Instagram/@jenniferbachdim)

Berikutnya ada potret Jennifer Bachdim duduk di kursi berpose memegang kacamata hitam. Di sini, Jennifer tampil kece mengenakan busana halter rajut abu-abu dengan kancing terbuka memperlihatkan baby bump. Untuk bawahan, Jennifer memakai celana panjang rajut dengan warna senada.

Baca Juga: Peduli Pejuang Kanker, Donasi Rambut bersama Lifebuoy x MNC Peduli Tengah Berlangsung!

Mesra bareng suami





(5 Potret Seksi Jennifer Bachdim, Foto: Instagram/@jenniferbachdim)

Selanjutnya ada potret mesra Jennifer Bachdim bersama suami saat santai ke pantai. Dia mengenakan busana model crop top lengan panjang dengan bawahan rok panjang. Jennifer tampak cantik dan feminin dengan outfit ini.

Antusias akan jadi ibu 4 orang anak!





(5 Potret Seksi Jennifer Bachdim, Foto: Instagram/@jenniferbachdim)

Terakhir ada potret Jennifer Bachdim berpose memegang perut buncitnya sembari tersenyum ceria. "I’m so excited to be a Mom of 4 👧🏽👦🏽👶🏽👶🏽 ❤️ #teamBachdim," tulis Jennifer pada caption unggahan fotonya.

Jennifer sendiri di sini terlihat seksi dengan hanya memakai bra tanpa tali warna hitam. Dia memadukannya dengan bawahan celana panjang warna senada.