PAMOR jintan hitam atau habbatussauda memang dikenal sangat baik untuk meningkatkan kesuburan. Oleh karena itu, mereka yang tengah menjalankan program hamil (promil) disarankan untuk mengonsumsi habbatussauda atau jintan hitam.

Rempah terkenal dari Tanah Arab ini sudah lama dipercaya memiliki banyak khasiat kesehatan seperti sakit kepala, radang sendi, hidung tersumbat, dan masalah pencernaan. Jintan hitam punya ciri khas berupa rasanya yang pedas dan sedikit pahit. Kalau digambarkan, aromanya mirip seperti lada dan oregano.

Kandungan jintan hitam yang paling utama adalah antioksidan thymoquinone. Kandungan lainnya meliputi karbohidrat, protein, lemak sehat termasuk asam oleat dan asam linoleat, kalsium, serat, zat besi, natrium, dan kalium.

Beberapa penelitian mengungkap bahwa jintan hitam bisa bermanfaat bagi pria dan wanita yang sedang melakukan program hamil (promil). Apa saja manfaat habbatussauda untuk kesuburan pria dan wanita? Berikut 10 manfaat jintan hitam, seperti dilansir dari KlikDokter.

Memperbaiki Kualitas Sperma

Beberapa penelitian menelaah hubungan antara konsumsi jintan hitam dan kualitas sperma. Hasilnya, jintan hitam memang bisa memperbaiki kualitas sperma. Dalam hal ini memperbaiki gerakan sperma pada pria.

Dalam penelitian berjudul “Effects of Nigella sativa (Habbatus sauda) Oil and Nicotine Chronic Treatments on Sperm Parameters and Testis Histological Features of Rats”, jintan hitam terbukti membantu sperma tikus menjadi lebih berkualitas.

Meningkatkan Jumlah Sperma

Selain soal kualitas, kuantitas sperma juga meningkat sebagai dampak dari mengonsumsi habbatussauda. Dalam sebuah studi klinis “The use of Nigella sativa as a single agent in treatment of male infertility” (2013), 55 pria infertil dengan rentang usia 18-40 tahun diobati dengan jintan hitam kapsul 2 gr per hari.

Hasilnya, setelah 3 bulan pengobatan, jumlah sperma mereka meningkat secara signifikan. Tak hanya itu, volume semen juga meningkat drastis setelah 3 bulan pengobatan.

Mencegah Ejakulasi Dini

Tidak ada satupun pria yang ingin mengalami ejakulasi dini. Nah, habbatussauda bisa membantu mencegah hal ini dengan mendorong kinerja otot dan sistem pembuluh darah di arena penis.

Oleh karena itu, penggunaan habbatussauda bisa untuk meningkatkan kesuburan sekaligus mencegah ejakulasi dini. Bila kamu sudah mengalami ejakulasi dini, konsultasi ke dokter juga perlu untuk menanganinya secara tuntas.

Peredaran Darah di Penis Menjadi Lebih Baik

Jika peredaran darah di penis tidak lancar, tentunya akan memengaruhi promil yang sedang dijalankan. Konsumsi jintan hitam bisa membantu dalam hal ini. Hal itu berkat kandungan kalium di dalam jintan hitam yang sangat membantu kesuburan. Mineral tersebut dapat membantu peredaran darah di penis semakin baik.

Menjaga Keseimbangan Hormon

Magnesium dalam jintan hitam berperan di dalam hal ini. Ketika hormon dalam kondisi seimbang, efeknya juga akan positif pada organ reproduksi. Hal tersebut bisa membuat peluang kehamilan lebih tinggi.

Manfaat habbatussauda untuk hormon kesuburan pria dan wanita juga pernah diuji dalam penelitian tahun 2019 yang berjudul “The effect of Nigella sativa on infertility in men and women: a systematic review”. Dalam kesimpulan penelitian tersebut, selain meningkatkan jumlah cairan semen pria, jintan hitam juga meningkatkan kadar hormon seks seperti testosteron dan progesteron pada wanita.

Meningkatkan Stamina Pria Konsumsi habbatussauda bermanfaat untuk promil, karena dapat meningkatkan stamina pria. Tentunya ini berperan dalam menyukseskan perencanaan kehamilan. Sebuah penelitian mengungkap bahwa kandungan magnesium di dalam habbatussauda membantu pria dalam hal stamina. Ketika berhubungan intim, stamina dibutuhkan agar aktivitas seks bisa bertahan lama. Menaikkan Libido Ketika libido meningkat, aktivitas seks juga akan semakin menyenangkan. Kandungan zat besi di dalam jintan hitam ternyata dapat membantu menaikkan libido. Zat besi akan meningkatkan hemoglobin yang baik untuk libido. Selain dengan konsumsi jintan hitam, kamu dan pasangan juga bisa menerapkan cara lainnya untuk meningkatkan hasrat seks. Misalnya dengan berolahraga secara teratur. Bagus untuk Kualitas Sel Telur Konsumsi habbatussauda berkhasiat untuk program cepat hamil berkat kandungan antioksidannya. Antioksidan merupakan senyawa yang mampu mencegah kerusakan sel-sel di dalam tubuh. Kandungan ini juga bisa menjaga kualitas sel telur pada wanita tetap dalam kondisi yang bagus. Terlebih jika dikonsumsi dalam jumlah yang tepat. Menjaga Berat Badan Tetap Ideal Kelebihan berat badan tidak baik untuk kesehatan, termasuk dalam hal kesuburan. Pria dan wanita dengan kegemukan berisiko memiliki gangguan kesuburan seperti masalah haid, ovulasi, ereksi, dan lainnya. Habbatussauda ternyata dapat membantu penurunan berat badan. Hal ini tak hanya bermanfaat bagi mereka dengan kelebihan berat badan, tetapi juga yang memiliki masalah kesuburan. Menjaga Gula Darah Tetap Stabil Habbatussauda bermanfaat untuk kesuburan dengan membantu menjaga profil gula darah, seperti kadar gula dan insulin. Kadar gula darah tinggi, apalagi jika sudah menyebabkan diabetes, sangat berpengaruh buruk bagi kesuburan pria dan wanita. Tapi ingat, boleh saja kamu mengonsumsi habbatussauda untuk meningkatkan kesuburan. Namun, tetap harus diimbangi dengan pola hidup sehat lainnya seperti rutin olahraga dan berhenti merokok agar kualitas sperma dan sel telur selalu terjaga.