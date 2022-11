PERKEMBANGAN dunia beauty di Indonesia berjalan cukup pesat. Itu terlihat dari semakin banyaknya alat teknologi yang dihadirkan dengan klaim beragam untuk kecantikan dan kesehatan kulit wajah maupun tubuh secara keseluruhan.

Nah, laser jenis Morpheus 8 dianggap sebagai teknologi paling kekinian dan klaimnya laser ini mampu membuat wajah tampak seperti bayi dalam waktu cepat. Menjadi pertanyaan sekarang, benarkah hal tersebut? Atau cuma over klaim semata?

Dijelaskan Dokter Kecantikan dr Wenny Tan, alat Morpheus 8 itu memang tengah jadi perbincangan di dunia beauty seluruh dunia, terlebih setelah Kim Kardashian mencobanya. Klaim yang ditawarkan alat tersebut pun tidak 'over claim', karena cara kerjanya itu punya prinsip 'less is more'.

"Alat laser ini mengandalkan ketepatan kerja micro-needling yang mengalirkan radio-frekuensi di ujungnya dan dapat menjangkau tidak saja permukaan kulit, tapi lapisan kulit yang lebih dalam hingga 8 mm," kata dr Wenny saat ditemui MNC Portal di acara Beauty Inc X Regenesis di Jakarta, Jumat (11/11/2022).

Dengan begitu, enggak heran kalau klaimnya alat ini mampu mengencangkan dan mencerahkan kulit, mengurangi tampilan kerutan halus, pun rejuvenasi. "Bahkan, bisa memperbaiki struktur kulit yang kasar akibat luka," tambahnya.

Namun, seperti treatment laser lainnya, alat ini juga bisa membuat kulit merah pasca-treatment. Hal tersebut pun dialami Model Profesional Okky Asokawati yang ternyata sudah pernah mencobanya.

"Wajah aku sehari setelah treatment merah-merah. Tapi, menurut penjelasan dr Wenny, itu bukan karena iritasi, tapi proses menghilangkan flek kulit yang tersembunyi di balik lapisan kulit," cerita Okky Asokawati.

