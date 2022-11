BERLLIANA Lovell dikenal sebagai salah satu selebgram cantik dan seksi. Tak heran penampilan Berlliana Lovell kerap mencuri perhatian netizen di media sosial.

Salah satunya yang terbaru unggahan foto Berlliana Lovell di Instagram pribadinya. Perempuan berusia 30 tahun tersebut tampil seksi berpose di ranjang.

Seperti apa potretnya? Berikut yang Okezone rangkumkan dari akun Instagram pribadi Berlliana Lovell, Senin (14/11/2022).

Seksi pakai kimono tidur

Baru bangun tidur, Berli berpose masih mengenakan kimono tidur berwarna hitam. Berli sengaja menurunkan kimono tidurnya tersebut hingga memperlihatkan bahu dan sebagian lengan.

Tak hanya kulit mulus, tetapi juga terlihat Berli masih hanya mengenakan bra sebagai dalaman kimono tidurnya. Alhasil, pose Berli seperti ini terlihat seksi dan terkesan menggoda.

Rebahan manja

Di foto lain, Berlliana Lovell berpose tiduran dengan pose satu jari telunjuk di bawah bibir. Berfoto selfie close up, Berli terlihat begitu menggoda dengan posenya.

Duck face





Selanjutnya Berlliana Lovell berpose dengan bibir manyun atau duck face sembari memberi salam dua jari. Kali ini dia melepas baju kimono tidurnya, sehingga pose menggemaskannya terlihat semakin seksi.

Unggahan foto Berli inipun langsung ramai dengan komentar dari netizen. Hampir sebagian besar dari netizen gagal fokus melihat penampilan seksi Berlliana Lovell.

"Cantik banget,kapan ya nikah sama yang begini," ujar @qiqi_***

"cantik banget❤❤❤," sambung @rhote***

"Bersih jg lembut kulitnya," kata @pandu1***

"So pretty 😍❤️," tutur @relxk***

"gemaaasssshhhh🔥🔥," celetuk @bhei***

"Ah traveling sama ini satu udah," timpal @ozin***

"Wow everything looks sexy and hot 🔥🥵🥵," ujar @frezz***