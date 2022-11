PEGOLF cantik asal Korea Selatan, Ji Hyun Oh merupakan pemain golf profesional yang memulai karirnya pada tahun 2014. Wanita berumur 26 tahun ini menduduki ranking 110 di dunia.

Ji Hyun Oh kerap kali mengikuti beberapa turnamen seperti Kejuaraan Wanita BMW (Korea Selatan), Klasik JTBC (Amerika Syarikat), Kejuaraan KEB Hana Bank LPGA (Korea Selatan), Kejuaraan Wanita Dunia (Republik Rakyat China) dan masih banyak lagi.

Seperti apa pesona pemain golf wanita asal Korea Selatan ini? yuk simak beberapa potretnya sebagaimana dilansir dalam akun Instagram pribadinya @5_jihyunnnnn.

Pakaian golf

Pada potret pertama ini, Ji Hyun Oh tampil mengenakan setelan pakaian golf berwarna baby blue. Pakaian yang cukup ketat membentuk body langsingnya, ia terlihat cantik meskipun pandangannya tidak ke arah kamera.

Hidung mancungnya pun langsung terekspos di kamera, model rambut panjang yang bergelombang dengan poni depan sangat cocok untuk model wajah berdagu lancip. Pesona kecantikan pegolf asal korea ini begitu memikat hati.

Dress sabrina

Tampilan kali ini berbeda dari look sebelumnya, kini Ji Hyun Oh tampil dengan rambut pendek berponi. Model rambut ini membuat wajahnya terlihat lebih fresh, ia tampak cantik mengenakan dress model sabrina berwarna hitam. Ji Hyun Oh juga memakai kalung membuat tampilannya semakin sempurna.

Nuansa pink Ji Hyun Oh tampil simple mengenakan long sleeve dan rok pendek dengan warna yang senada berwarna pink. Ia begitu cute dan menggemaskan, wajahnya yang cantik menampilkan senyum sumringah. Rambutnya yang panjang dengan model poni depan dibiarkan terurai begitu saja membuat Ji Hyun Oh tampil begitu memesona. Knitwear Kali ini, Ji Hyun Oh tampil simple mengenakan knitwear. Ia berpose bersandar di sebuah tiang sambil menampilkan senyum manis memesona. Wajahnya tampak cantik natural tanpa makeup yang berlebihan. Sementara rambutnya dibiarkan terurai membuat pesona kecantikannya kian berseri. Foto candid Pada potret ini Ji Hyun Oh tampak sedang menikmati burger di depannya, ia tampil cantik mengenakan kaos berkerah dengan model garis-garis. Bentuk v-neck yang sedikit terbuka menampilkan kalung indah miliknya. Rambutnya pun diikat secara asal ke belakang, wajah cantiknya tertutup oleh tangan yang sedang menyuap. Dress off shoulder Ji Hyun Oh tampil elegan mengenakan dress off shoulder berwarna putih, ia juga memakai beberapa aksesori membuat tampil semakin sempurna. Parasnya yang cantik begitu memikat hati, meskipun pengambilan foto dari sisi samping Ji Hyun Oh tetap cantik paripurna. Kini ia tampil dalam rambut pendek dengan poni depan, sungguh menggemaskan!