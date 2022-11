KESAL dengan noda hitam membandel dan bekas jerawat pada kulit? Kondisi ini menjadi salah satu hal yang mampu mengurangi kepercayaan diri seseorang.

Sebab bekas jerawat yang memerah dan menghitam sangat sulit untuk dihilangkan dan tentunya membutuhkan waktu yang terbilang lama. Namun jangan khawatir, ada beberapa kandungan aktif di dalam skincare yang mampu membantu mengatasi noda-noda hitam dan bekas jerawat membandel di wajah Anda.

Alpha Arbutin

Zat turunan dari hydroquinon ini tidak hanya mampu mengatasi noda hitam membandel bekas jerawat namun juga mampu membantu mengatasi hyperpigmentasi hingga mencerahkan kulit.

Ceramide

Anda pasti sudah tidak asing dengan kandungan yang satu ini. Selain terkenal dengan manfaatnya untuk memperbaiki skin barrier, kandungan aktif skincare yang satu ini mampu mengunci kelembapan pada kulit wajah serta membantu mencerahkan dan menghilangkan noda bekas jerawat.

Niacinamide

Selain retinol, niacinamide juga menjadi salah satu kandungan aktif dalam skincare yang belakangan sangat populer dan digandrungi oleh kaum hawa. Kandungan turunan dari vitamin B3 ini mampu membantu melembapkan kulit dan, menghilangkan noda bekas jerawat dan memperkuat skin barrier, mencerahkan serta mengontrol sebum pada wajah.

Retinol

Retinol merupakan salah satu kandungan aktif pada skincare yang sangat digandrungi. Bahan aktif yang berasal dari vitamin A ini tidak hanya mampu membantu memudarkan bekas jerawat dan noda hitam membandel, namun juga mampu membantu mengatasi masalah penuaan dini serta kerutan pada wajah. Retinol juga sangat cocok untuk Anda yang memiliki jenis kulit berminyak sebab retinol mampu membantu menyeimbangkan tingkat hidrasi kulit.

Vitamin C

Tidak hanya untuk tubuh, vitamin C memiliki banyak manfaat yang baik untuk kulit. Selain menghilangkan noda hitam bekas jerawat, vitamin C dapat membuat kulit wajah Anda tampak lebih cerah dan sehat. Selain itu vitamin C juga mengandung antioksidan yang tinggi sehingga mampu melindungi kulit dari paparan radikal bebas.

