SAAT akan berbisnis tentunya penting memiliki relasi yang kuat, guna mewujudkan semua yang sedang dibangun. Head of Corporate Secretary News and News Anchor, Dian Mirza mengatakan, semua itu berawal dari diri sendiri.

"Sebelum kita membangun networking adalah berasal dari kita sendiri," katanya dalam Podcast Aksi Nyata bersama Partai Perindo, bertajuk Pentingnya Membangun Relasi Untuk Peningkatan Karir dan Pengembangan Bisnis, Senin (14/11/2022).

Dian juga mengatakan, bahwa saat membangun networking atau relasi harus memiliki tujuan utama. Khususnya yang berkaitan dengan bisnis, serta sesuatu yang tengah dibangun.

Terlebih, kata Dian, saat membangun relasi dengan siapapun perlu ditanamkan untuk tetap berhubungan baik. Jangan hanya memanfaatkannya saja, demi kepentingan diri sendiri.

"Kita berteman membangun networking dengan dia, tapi tujuannya bukan untuk memanfaatkan," ujarnya.

Lebih lanjut, memiliki pergaulan yang luas dan teman banyak tidaklah menjadi masalah. Akan tetapi, kata dia, saat akan membangun sebuah bisnis perlu memilih relasi yang sejalan sehingga terhindar dari lingkungan toxic.

"Punya pergaulan yang luas, its oke, gak ada salahnya. Tapi itu tadi, what's its your goal? (apa tujuanmu?)," terangnya.

Selanjutnya, Dian mengingatkan yang harus difokuskan adalah konektifitas hati dan pikiran. Sehingga saat menjalin relasi untuk membangun bisnis, dapat berjalan sesuai dengan arahnya.

