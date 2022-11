MASYARAKAT Indonesia tengah begitu tertarik dengan produk kecantikan dan perawatan dari Korea Selatan. Maka tak heran, hadirlah inovasi terbaru, yaitu Click Natural Whitening Toothpaste, sebagai K-Oral Care pertama di Indonesia. Oral care ini pun tak tanggung-tanggung langsung menggandeng NCT 127 sebagai duta mereknya.

Click Natural Whitening Toothpaste hadir dalam tujuh varian yang mampu memenuhi kebutuhan kesehatan gigi yang berbeda-beda, dengan rasa yang beragam. Jika beli di AladinMall by Mister Aladin, Anda akan mendapatkan harga yang lebih murah karena ada diskon sampai dengan 18 persen yang berlaku hingga 20 November 2022.

Berikut rekomendasi Produk Click Toothpaste yang bisa Anda dapatkan di AladinMall by Mister Aladin

1. Click Natural Toothpaste Whitening + All Out Protection: Click Natural Toothpaste Whitening + All Out Protection diformulasikan secara khusus dengan kandungan natural himalayan pink salt sebagai bahan aktif alami serta bahan aktif unggulan lainnya yang dapat memberi proteksi total untuk gigi dan gusi. Miliki produk ini seharga Rp32.900 saja dari harga Rp39.900.

2. Click Natural Toothpaste Whitening + Cavity Protection: Click Natural Toothpaste Whitening + Cavity Protection diformulasikan secara khusus yang dapat membantu memutihkan gigi, serta membantu mencegah gigi berlubang. Dengan rasa blackberry mint yang unik dan menyegarkan. Miliki produk ini seharga Rp32.900 saja dari harga Rp39.900.

