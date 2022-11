150+ kata-kata bucin yang bikin baper ampuh buat doi klepek-klepek. Ada berbagai cara mengungkapkan isi hati, salah satunya dengan mengungkapkan kata-kata penuh cinta.

Kata-kata cinta merupakan ungkapan kasih sayang kepada sang pujangga. Pasangan yang memiliki bahasa cinta word of affirmation sangat bahagia dan merasa dicintai bila pasanganya mengungkapkan kata-kata bucin.

Tidak semua orang dapat mengungkapkan rasa cintanya dengan kata-kata bucin. Untuk itu Okezone memberikan rekomendasi 150+ kata-kata bucin yang bikin baper buat doi makin jatuh cinta.

132+ Kata-Kata Bucin yang Bikin Baper

Kata-kata Bucin Bikin Cowo Baper

1. Kau tidak tahu betapa jantungku berdegup kencang ketika aku melihatmu.

2. Aku suka saat aku melihatmu menatapku.

3. Kamu aneh… tapi aku menyukainya!

4. Suaramu adalah suara favoritku.

5. Sejauh ini, setiap momen yang kita habiskan bersama sangat luar biasa. Tapi saya berjanji, bahwa yang terbaik belum datang.

6. Andai saja kau tahu betapa berartinya momen-momen kecil bersamamu itu bagiku.

7. Setiap hari bersamamu adalah tambahan yang luar biasa dalam perjalanan hidupku.

8. Anda adalah surga saya, dan saya dengan senang hati akan terdampar pada Anda seumur hidup.

9. Tepat ketika saya berpikir bahwa tidak mungkin untuk mencintaimu lebih dari yang sudah saya lakukan, Anda membuktikan bahwa saya salah.

10. Berhenti membuatku memikirkanmu! Saya sibuk.

11. Berpelukan denganmu akan menjadi sempurna saat ini

12. Jika tidak ada yang bertahan selamanya, bisakah aku menjadi milikmu?

13. Kau membuat hatiku meleleh!

14. Aku tidak bisa mengabaikanmu bahkan jika aku mau.

Baca Juga: Peduli Pejuang Kanker, Donasi Rambut bersama Lifebuoy x MNC Peduli Tengah Berlangsung!

-Kata-kata Bucin Bikin Cewe Baper

1. Jika saya dapat memberi Anda satu hal dalam hidup, saya akan memberi Anda kemampuan untuk melihat diri Anda melalui mata saya, hanya dengan begitu Anda akan menyadari betapa istimewanya Anda bagi saya.

2. Jika Anda adalah sebuah film, saya akan menonton Anda lagi dan lagi.

3. Di lautan manusia, mataku selalu mencarimu.

4. Apa yang saya pikirkan sepanjang waktu sebelum Anda?

5. Jika mencintaimu adalah sebuah pekerjaan, aku akan menjadi kandidat yang paling pantas, berdedikasi, dan memenuhi syarat. Bahkan, saya bahkan bersedia bekerja secara gratis!

6. Senyummu benar-benar hal termanis yang pernah kulihat dalam hidupku.

7. Jika seseorang meminta saya untuk menggambarkan Anda hanya dalam dua kata, saya akan mengatakan "Simply Amazing."

8. Anda melakukan sejuta hal kecil yang membawa sukacita dalam hidup saya.

9. Aku tahu dongeng menjadi kenyataan karena aku memilikimu.

10. Hanya ada dua saat aku ingin bersamamu: Sekarang dan Selamanya.

11. Kisah cinta enam kata saya: "Saya tidak bisa membayangkan hidup tanpamu."

12. Kamu membuatku lupa bagaimana caranya bernafas.

13. Tidak ada yang sempurna, tapi kamu begitu dekat sehingga menakutkan

14. Yang saya butuhkan adalah Anda di sini.

15. Aku mencintaimu lebih dari yang aku lakukan kemarin tapi tidak lebih dari yang akan aku lakukan besok

-Pesan Lucu dan Romantis

1. Berhenti membuatku memikirkanmu! Saya sibuk.

2. Berpelukan denganmu akan menjadi sempurna saat ini

3. Jika tidak ada yang bertahan selamanya, bisakah aku menjadi bukan apa-apa bagimu?

4. Kau membuat hatiku meleleh!

5. Aku tidak bisa mengabaikanmu bahkan jika aku mau.

6. Terima kasih karena selalu membuatku merasa menjadi wanita tercantik di dunia

7. Lain kali aku memelukmu, aku mungkin tidak akan melepaskannya untuk waktu yang lama.

8. Saya tidak bisa memutuskan apakah bagian terbaik dari hari saya adalah bangun di sebelah Anda, atau tidur dengan Anda. Cepat pulang agar aku bisa membandingkan keduanya lagi.

9. Setiap orang memiliki motivasinya masing-masing untuk bangun pagi dan menghadapi hari. Kau milikku.

10. Setiap kali ponsel saya bergetar, saya harap Anda adalah alasannya.

11. Kau seperti bacon. Anda membuat segalanya lebih baik.

12. Lupakan kupu-kupu, aku merasakan seluruh kebun binatang saat aku bersamamu!

13. Anda adalah Ksatria saya dengan celana boxer yang bersinar.

14. Anda tahu saya benar-benar ingin Anda datang, tetapi Anda sangat panas, tagihan AC saya akan meroket begitu Anda menginjakkan kaki di pintu!

15. Saya tahu Anda mungkin terlalu sibuk hari ini, tetapi tolong tambahkan saya ke daftar tugas Anda

16. Satu-satunya saat aku dengan bodohnya tersenyum pada ponselku adalah ketika aku menerima pesan teks darimu.

17. Apa itu cinta? Itulah yang membuat ponsel Anda berdering setiap kali saya mengirim pesan teks.

18. Saya selalu bangun sambil tersenyum. Saya pikir itu salahmu.

19. Saya tidak bisa menjelaskan cara Anda membuat saya merasa ketika saya mendengar suara Anda atau melihat wajah Anda, tapi saya menyukainya.

20. Hanya harus memberi tahumu…mencintaimu adalah hal terbaik yang terjadi padaku

21. Bisakah saya meminjam ciuman? Aku berjanji akan mengembalikannya

22. Menurutku kamu lebih manis dari gambar kucing manapun

23. Jika Van Gogh menjadikan Anda sebagai subjek, bunga matahari akan dibuang ke tempat sampah

24. Jika saya adalah lampu lalu lintas , saya akan berubah menjadi merah setiap kali Anda lewat, sehingga saya bisa menatap Anda sedikit lebih lama.

25. Kau ingin tahu dengan siapa aku jatuh cinta? Baca kata pertama lagi

-Quoter Cinta Untuk Pasangan

1. "Kamu tidak bisa menyalahkan gravitasi karena jatuh cinta." - Albert Einstein

2. "Cinta adalah persahabatan yang telah terbakar. [...] Itu tidak sempurna dan membuat kelemahan manusia." – Ann Landers

3. "Marilah kita selalu saling bertemu dengan senyuman, karena senyuman adalah awal dari cinta." – Bunda Teresa

4. "Simpan cinta di hatimu. Hidup tanpanya seperti taman tanpa matahari ketika bunga-bunga mati." – Oscar Wilde

5. "Di mana ada cinta ada kehidupan." - Mahatma Gandhi

6. "Jika kamu ingin dicintai, cintailah." – Seneca

7. "Bunga tidak bisa mekar tanpa sinar matahari, dan manusia tidak bisa hidup tanpa cinta." – Max Muller

8. "Cinta adalah bunga yang harus kamu biarkan tumbuh." – John Lennon

9. "Mencintai dan dicintai adalah merasakan matahari dari kedua sisi." – David Viscott

10. "Cinta adalah ketika kebahagiaan orang lain lebih penting daripada kebahagiaan Anda sendiri." – H. Jackson Brown, Jr.

11. "Cinta itu seperti angin, kamu tidak bisa melihatnya tapi kamu bisa merasakannya." – Nicholas Sparks

12. "Hal terbaik untuk dipegang dalam hidup adalah satu sama lain." – Audrey Hepburn

13. "Ciuman yang dicuri selalu yang paling manis." – Perburuan Leigh

14. "Aku lebih suka menghabiskan satu seumur hidup bersamamu, daripada menghadapi semua usia di dunia ini sendirian." – J.R.R. Tolkien

15. "Kamu tahu kamu sedang jatuh cinta ketika kamu tidak bisa tertidur karena kenyataan akhirnya lebih baik daripada mimpimu." – Dr. Seuss

16. "Jika aku tahu apa itu cinta, itu karena kamu." – Hermann Hesse

17. "Cinta adalah penyihir yang menarik manusia keluar dari topinya sendiri." – Ben Hecht

18. "Menjadi temanmu adalah semua yang kuinginkan; menjadi kekasihmu adalah semua yang pernah kuimpikan." – Valerie Lombardo

19. "Seorang pria sudah setengah cinta dengan wanita mana pun yang mendengarkannya." – Brendan Francis

20. "Kamu telah menyihirku, tubuh dan jiwa, dan aku cinta, aku cinta, aku mencintaimu." – Tuan Darcy, "Kebanggaan dan Prasangka"

Kata-Kata Cinta Sedih Penuh Haru

1. "Ini lebih baik untuk mencintai dan kehilangan daripada tidak pernah mencintai sama sekali." – Alfred Lord Tennyson

2. "Menyedihkan untuk tidak mencintai, tetapi jauh lebih menyedihkan untuk tidak bisa mencintai." – Miguel de Unamuno

3. "Cinta begitu singkat, melupakan begitu lama." – Pablo Neruda

4. "Kesenangan cinta hanya berlangsung sesaat. Rasa sakit cinta berlangsung seumur hidup." – Bette Davis

5. "Karena aku tidak bisa bersamamu sekarang, aku harus puas hanya dengan bermimpi tentang kapan kita akan bersama lagi." – Susan Polis Schutz

6. "Beberapa orang akan pergi, tapi itu bukan akhir dari ceritamu. Itulah akhir dari peran mereka dalam ceritamu." – Faraaz Kazi

7. "Kamu tidak bisa membeli cinta, tapi kamu bisa membayar mahal untuk itu." – Henny Youngman

8. "Kamu bisa menutup matamu untuk hal-hal yang tidak ingin kamu lihat, tapi kamu tidak bisa menutup hatimu untuk hal-hal yang tidak ingin kamu rasakan." - Johnny Depp

9. "Sebagian dari diriku sakit memikirkan dia begitu dekat namun begitu tak tersentuh ..." - Nicholas Sparks

10. "Sungguh menakjubkan bagaimana seseorang dapat menghancurkan hatimu, tetapi kamu masih mencintai mereka dengan semua bagian kecilnya." – Ella Harper

-Kata-Kata Selamat Pagi Untuk Pasangan

1. Selama kita bersama, masa depan kita cerah. Ini untuk hari baru lainnya. Selamat pagi cintaku!

2. Pagi itu indah, tetapi sangat memuaskan ketika aku bangun di sampingmu dan senyum manismu itu. Ini adalah cara terbaik untuk memulai hari.

3. Aku suka setiap pagi kamu bersamaku. Itu membuat saya merasa sangat dekat dengan Anda dan sangat diberkati dalam kehidupan kita ini. Selamat pagi!

4. Saat aku membuka mata untuk menyaksikan indahnya mentari, rasanya kehangatan cintamu memelukku. Selamat pagi cintaku.

5. Keindahan sinar matahari pagi tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan cahaya alami Anda. Anda benar-benar yang paling cantik yang pernah ada!

6. Selamat pagi! Hari lain memikirkanmu. Simpan beberapa ciuman selamat pagi; Saya akan membawa mereka nanti secara pribadi!

7. Selamat pagi cintaku. Semoga Anda menemukan banyak alasan untuk tersenyum hari ini!

8. Hanya mereka yang beruntung mendapatkan kesempatan untuk mengucapkan selamat pagi kepada orang yang mereka cintai ketika mereka bangun. Saya sangat beruntung.

9. Anda adalah orang pertama yang saya pikirkan setelah membuka mata saya setiap hari. Mengirimkan ciuman dan pelukan untuk hari yang indah di depan!

10. Selamat pagi untuk orang yang menguasai hatiku! Setiap hari aku merasa diberkati untuk menghabiskan hariku bersamamu. Aku mencintaimu!

-Pesan Romantis Pernikahan

1. Saat kau jatuh, aku akan menjemputmu. Ketika Anda bahagia, saya akan berbagi kegembiraan Anda. Ketika Anda membutuhkan teman, saya akan menjadi yang pertama di sana. Aku akan selalu mencintaimu.

2. Saya dulu tidak percaya pada belahan jiwa. Aku di sini bersamamu karena kamu membuatku percaya.

3. Meskipun saya tidak yakin tentang banyak hal dalam hidup, saya yakin bahwa saya mencintaimu, dan saya akan terus mencintaimu selamanya.

4. "Jika kamu hidup sampai seratus tahun, aku ingin hidup sampai seratus kurang satu hari jadi aku tidak perlu hidup tanpamu." — Joan Powers, "Buku Instruksi Kecil Pooh"

5. Saya merasa semua yang ada dalam hidup saya telah membawa saya kepada Anda. Pilihan saya, patah hati saya, penyesalan saya. Semuanya. Dan saat kita bersama, masa laluku sepertinya berharga. Karena jika saya melakukan satu hal secara berbeda, saya mungkin tidak akan pernah bertemu dengan Anda.

6. Aku memilihmu. Dan aku akan memilihmu lagi dan lagi. Tanpa jeda, tanpa ragu, dalam sekejap. Aku akan tetap memilihmu.

7. Aku tidak pernah bisa memahami arti "sempurna"—sampai aku bertemu denganmu. Tiba-tiba definisi itu jatuh pada tempatnya dan napasku terengah-engah setiap saat aku menghabiskan waktu bersamamu.

8. Jiwaku melihatmu dan berkata, "Oh, ini dia. Aku sudah mencarimu."—Iain S. Thomas, "I Write This For You"

9. "Akhirnya belahan jiwa bertemu, karena mereka memiliki tempat persembunyian yang sama." —Robert Brault

10. "Kamu punya aku. Sampai bintang terakhir di galaksi mati, kamu punya aku." — Amie Kaufman, "Illuminae"

-Kata-Kata Selamat Malam Romantis Untuk Pasangan

1. Datanglah ke mimpiku jika kau bisa. Aku akan menciummu di sana.

2. Malam ini aku akan tertidur denganmu di hatiku.

3. Anda akan menjadi hal terakhir yang saya pikirkan sebelum saya tertidur dan hal pertama yang harus diingat ketika saya bangun.

4. Setiap hari yang kuhabiskan bersamamu adalah hari terbaik baru dalam hidupku. Tak sabar menunggu pagi. Selamat malam.

5. Hari-hariku berharga jika aku bisa mengakhirinya denganmu di sisiku. Selamat malam.

6. Tidur tidak mungkin ketika yang bisa saya pikirkan hanyalah Anda. Selamat malam!

7. Hal paling terang di dunia ini adalah matamu saat melihatku. Aku tidak ingin melihat bintang, tapi matamu. Tidur yang nyenyak.

8. Sebelum aku tertidur, aku selalu membayangkan bagaimana rasanya tertidur di pelukanmu. Ini adalah perasaan terbaik di dunia.

9. Aku di tempat tidurku, kamu di tempat tidurmu. Salah satu dari kita berada di tempat yang salah.

10. Setiap malam saya suka pulang ke rumah. Karena rumah berada dalam pelukanmu. Selamat malam.

-Pesan Cinta Romanris Untuk Pasangan

1. Terkadang aku hanya mengingat kembali saat pertama kali aku menatapmu. Saya tahu saat itu bahwa saya telah menemukan seseorang yang luar biasa. Sejak saat itu, yang kuinginkan hanyalah bersamamu. Tidak peduli seberapa gelap hariku, melihatmu selalu mencerahkannya dan membuatku sadar bahwa bersamamu, aku melakukan yang benar. Hatimu begitu murni dan begitu pemaaf sehingga akan selalu menjadi pusat perhatianku, tidak peduli apa lagi yang terjadi dalam hidupku. Saya menantikan hari ini dan banyak lagi seperti itu karena Anda akan selamanya berada di hati saya.

2. Kau telah mencengkeram jiwaku dengan keganasan yang disediakan untuk orang buangan yang berpegangan pada rakit di tengah lautan. Jika jiwaku adalah rakit, peganganmulah yang membuatku bertahan. Jangan pernah lepaskan. Aku mencintaimu.

3. Setiap kali saya bersamamu, itu seperti baterai emosional saya diisi ulang dengan sukacita. Senyummu terpancar ke dalam diriku. Sentuhanmu mengirimkan sedikit getaran ke seluruh tubuhku. Kehadiranmu menyenangkan pikiranku, dan jiwamu mencurahkan kedamaian di hatiku. Aku mencintaimu… dengan gila, tulus, sepenuhnya, dan tanpa syarat, dengan cara yang sangat indah.

4. Saya ingin Anda tahu bahwa tidak ada yang bisa menggantikan Anda. Cara Anda melihat, cara Anda selalu tahu apa yang saya pikirkan, cara Anda memberi saya pelukan ketika saya paling membutuhkannya, dan cara Anda mendengarkan saya sangat berharga. Anda telah menyentuh saya lebih dalam daripada yang pernah saya pikirkan. Aku mencintaimu.

5. Aku benar-benar jatuh cinta padamu. Aku bangun untuk memikirkanmu, dan aku tidur untuk melihatmu dalam mimpiku. Setiap hari terasa seperti berkah sejak aku bertemu denganmu. Aku merasa sangat beruntung dan terhormat bisa mencintaimu dengan sepenuh hatiku. Terima kasih telah berbagi cintamu denganku. Ini benar-benar hadiah yang luar biasa. Aku akan selalu mencintaimu.

6. Anda sudah ada di pikiran saya ketika saya bangun pagi ini. Lucu bagaimana aku tidak bisa berhenti memikirkanmu. Enam bulan yang lalu kita bahkan belum bertemu, dan sekarang kamu adalah orang terpenting dalam hidupku. Jadi, aku hanya ingin mengatakan aku mencintaimu, dan aku tidak sabar untuk bertemu denganmu lagi.

-Puisi Manis dan Romantis

1. "Tapi kami mencintai dengan cinta yang lebih dari cinta— / Aku dan Annabel Lee-ku— / Dengan cinta yang dimiliki malaikat surga bersayap / Mendambakan dia dan aku." — "Annabel Lee," Edgar Allan Poe

2. "Aku mencintaimu sejak dini hari, / Saat pertama kali aku melihat sinar kecantikanmu,/ Dan akan, hingga malam kehidupan tiba, / Dan mekarnya kecantikan memudar; / Dan saat segala sesuatu berjalan baik denganmu, / Dengan senyuman dan air mata mengingatku./ Aku akan mencintaimu ketika pagimu telah berlalu,/ Dan kegagahan yang menggoda telah berlalu,/ Ketika masa muda hilang dalam ledakan usia,/ Dan kecantikan tidak dapat naik lagi./ Dan ketika perjalanan hidup berakhir dengan kamu, / O, lalu lihat ke belakang dan pikirkan aku." — "Kasih Sayang Awal," George Moses Horton

3. "Tidak ada keraguan dalam pikiran saya / seorang gadis Selatan lahir / untuk dipegang oleh seorang pria, / bergoyang sebagai satu / dengan suara musik country, / dalam pelukannya dia memeluk emas murni. / Seorang pria dilahirkan untuk mencintai seorang Gadis selatan / rambut pirang, rambut hitam, rambut cokelat, / lurus atau ikal, / seorang pria dilahirkan untuk mencintai seorang gadis Selatan." — "Lahir untuk Mencintai Gadis Selatan," Steven S. Walsky

4. "Cinta tiba / dan dalam perjalanannya datang ekstase / kenangan lama tentang kesenangan / sejarah kuno tentang rasa sakit. / Namun jika kita berani, / cinta menghilangkan belenggu ketakutan / dari jiwa kita. / Kita disapih dari rasa takut kita / Dalam pancaran cahaya cinta / kami berani berani / Dan tiba-tiba kami melihat / bahwa cinta mengorbankan semua yang kami miliki / dan akan pernah ada. / Namun hanya cinta / yang membebaskan kami." — "Tersentuh oleh Malaikat," Maya Angelou

5. "Laki-laki monyet saya adalah patootie manis saya; / kekasih hidup saya, masa muda dan usia saya. / Hati saya miliknya dan hanya untuk dia; / anak-anak dari daging saya adalah miliknya dan menahan amarahnya / Sekarang tumbuh menjadi bertahun-tahun berlalu melalui lusinan / ciuman manis, bibir anggur dan api / memudar dengan bahagia ke tahun-tahun yang jauh di sana / tetapi semua hari Kebahagiaan dan keajaiban saya / dipeluk dalam lengan dan matanya seluruhnya. / Mereka membawa kita di bawah perairan dunia / melewati starposts dari planet yang jauh / Dan merayap melalui rumput laut lautan / mereka menjerat kita dengan tali dan benang kenangan / di mana kita pernah bersama, kau dan aku." — "Lagu Cinta untuk Alex, 1979," Margaret Walker

6. "Aku tidak memikirkan violet terlambat, / Jenis liar, pemalu yang muncul di bawah kakimu / Di hari-hari April yang menyedihkan, ketika sepasang kekasih kawin / Dan berkeliaran di ladang dalam kegembiraan yang manis. / Memikirkan violet berarti toko bunga, / Dan busur dan peniti, dan kertas-kertas berparfum halus; / Dan lampu-lampu berkilau, dan potongan-potongan kecil cincang / Dan kabaret dan sabun, dan anggur mematikan. / Jauh dari hal-hal nyata yang manis, pikiranku telah tersesat, / Aku telah melupakan ladang yang luas; dan bersih aliran cokelat; / Keindahan sempurna yang telah Tuhan ciptakan,— / Bunga violet liar pemalu dan mimpi yang menjulang di Surga. / Dan sekarang— tanpa disadari, Anda telah membuat saya bermimpi / Tentang bunga violet, dan kilau jiwaku terlupakan." — "Soneta," Alice Moore Dunbar-Nelson

Surat Cinta Klasik

1. Saya ingin Anda tahu bahwa tidak ada yang bisa menggantikan Anda. Cara Anda melihat, cara Anda selalu tahu apa yang saya pikirkan, cara Anda memberi saya pelukan ketika saya paling membutuhkannya, dan cara Anda mendengarkan saya sangat berharga. Anda telah menyentuh saya lebih dalam daripada yang pernah saya pikirkan. Aku mencintaimu.

2. Aku benar-benar jatuh cinta padamu. Aku bangun untuk memikirkanmu, dan aku tidur untuk melihatmu dalam mimpiku. Setiap hari terasa seperti berkah sejak aku bertemu denganmu. Aku merasa sangat beruntung dan terhormat bisa mencintaimu dengan sepenuh hatiku. Terima kasih telah berbagi cintamu denganku. Ini benar-benar hadiah yang luar biasa. Aku akan selalu mencintaimu.

3. Anda sudah ada di pikiran saya ketika saya bangun pagi ini. Lucu bagaimana aku tidak bisa berhenti memikirkanmu. Enam bulan yang lalu kita bahkan belum bertemu, dan sekarang kamu adalah orang terpenting dalam hidupku. Jadi, aku hanya ingin mengatakan aku mencintaimu, dan aku tidak sabar untuk bertemu denganmu lagi.

4. Terkadang aku hanya mengingat kembali saat pertama kali aku menatapmu. Saya tahu saat itu bahwa saya telah menemukan seseorang yang luar biasa. Sejak saat itu, yang kuinginkan hanyalah bersamamu. Tidak peduli seberapa gelap hariku, melihatmu selalu mencerahkannya dan membuatku sadar bahwa bersamamu, aku melakukan yang benar. Hatimu begitu murni dan begitu pemaaf sehingga akan selalu menjadi pusat perhatianku, tidak peduli apa lagi yang terjadi dalam hidupku. Saya menantikan hari ini dan banyak lagi seperti itu karena Anda akan selamanya berada di hati saya.

5. Kau telah mencengkeram jiwaku dengan keganasan yang disediakan untuk orang buangan yang berpegangan pada rakit di tengah lautan. Jika jiwaku adalah rakit, peganganmulah yang membuatku bertahan. Jangan pernah lepaskan. Aku mencintaimu.

6. Setiap kali saya bersamamu, itu seperti baterai emosional saya diisi ulang dengan sukacita. Senyummu terpancar ke dalam diriku. Sentuhanmu mengirimkan sedikit getaran ke seluruh tubuhku. Kehadiranmu menyenangkan pikiranku, dan jiwamu mencurahkan kedamaian di hatiku. Aku mencintaimu… dengan gila, tulus, sepenuhnya, dan tanpa syarat, dengan cara yang sangat indah.

-Ucapan saat Valentine

1. Hei sayang, aku sangat diberkati memilikimu sebagai pacarku. Hari ini adalah hari yang hebat untuk merayakan perasaan cinta kita bersama dan ini adalah hari Valentine. Selamat hari Valentine untuk gadis tercantik di dunia, aku sangat mencintaimu.

2. Aku suka fakta bahwa kau adalah pacarku. Kamu adalah valentine termanis dalam hidupku, aku sangat senang memilikimu, selamat hari Valentine.

3. Ketika aku melihatmu, aku merasa seperti mimpi menjadi kenyataan. Kamu adalah ratu mimpi dan setiap impian yang ingin aku wujudkan. Aku merasa bahagia memilikimu dalam hidupku. Aku mencintaimu.

4. Ada keajaiban dalam cintamu yang bisa aku rasakan ketika aku menatap matamu. Kamu adalah orang yang paling kuinginkan dalam hidupku. Aku tidak bisa menjelaskan betapa aku mencintaimu, manis, selamat hari Valentine.

5. Tidak mungkin bagiku untuk menghabiskan satu hari tanpamu. Kamu telah hadir dalam hidupku sebagai berkat dan mengubah segalanya. Pada hari kasih sayang yang menakjubkan ini, aku ingin mendoakan yang terbaik untukmu, dan kesehatan yang baik, sangat mencintaimu.

6. Ketika aku melihatmu, aku merasa seperti aku bisa melihat seluruh dunia milikku. Kau adalah hal yang paling berharga yang pernah terjadi dalam hidupku, aku sangat mencintaimu, sayang.

7. Selamat Hari Valentine untuk cinta dalam hidupku. Kamu adalah orang yang mengilhamiku untuk menjadi orang yang sempurna dan untuk mencapai kesuksesan. Aku sangat mencintaimu, sayang.

- Ucapan Cinta dari Para Sastrawan

1. Cinta adalah kondisi di mana kebahagiaan orang lain sangat penting bagi Anda sendiri.”

—Robert A. Heinlein

2. “Marilah kita selalu saling bertemu dengan senyuman, karena senyuman adalah awal dari cinta.”—Bunda Teresa

3. “Anda dapat mencari di seluruh alam semesta untuk seseorang yang lebih pantas mendapatkan cinta dan kasih sayang Anda daripada diri Anda sendiri, dan orang itu tidak dapat ditemukan di mana pun. Anda sendiri, sama seperti siapa pun di seluruh alam semesta yang pantas mendapatkan cinta dan kasih sayang Anda.”—Buddha Gautama

4. “Cinta adalah persahabatan yang telah terbakar. Ini adalah pemahaman yang tenang, saling percaya, berbagi dan memaafkan. Ini adalah kesetiaan melalui saat-saat baik dan buruk. Itu kurang dari kesempurnaan dan membuat kelonggaran untuk kelemahan manusia. ”—Ann Landers

5. “Dicintai secara mendalam oleh seseorang memberi Anda kekuatan, sementara mencintai seseorang secara mendalam memberi Anda keberanian.”—Lao Tzu

6. “Cinta adalah satu-satunya kekuatan yang mampu mengubah musuh menjadi teman.”—Martin Luther King, Jr.

7. “Cinta pertama dan terakhir kita adalah cinta diri.”—Christian Nestell Bovee

8. “Anda akan menemukan saat Anda melihat kembali kehidupan Anda bahwa saat-saat ketika Anda benar-benar hidup adalah saat-saat ketika Anda telah melakukan hal-hal dalam semangat cinta.”—Henry Drummond

9. “Cinta tidak mengenal hambatan. Ia melompati rintangan, melompati pagar, menembus tembok untuk sampai pada tujuannya dengan penuh harapan.”—Maya Angelou

10. “Cinta dan welas asih adalah kebutuhan, bukan kemewahan. Tanpa mereka, umat manusia tidak dapat bertahan hidup.”-Dalai Lama

Demikian 150+ kata-kata bucin yang bikin baper ampuh buat doi klepek-klepek. Semoga bermanfaat dan terimakaksih.

(RIN)