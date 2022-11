SOSOK Maudy Ayunda kerap mencuri perhatian. Tidak hanya parasnya yang cantik, kepintarannya juga bikin banyak orang terkagum-kagum.

Sejak beberapa bulan ini, Maudy kembali menjadi perbincangan karena didapuk menjadi selebriti juru bicara Presidensi Indonesia di G20. Berbicara lugas menggunakan bahasa Inggris, Maudy tak lepas jadi sorotan masyarakat Indonesia.

Bahkan Maudy turut hadir di acara Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang berlangsung di Nusa Dua, Bali. Hal itu terlihat dari postingannya di Instagram saat berpose di pelataran Garuda Wisnu Kencana jelang makan malam bersama tamu undangan.

Seperti apa yah potret Maudy Ayunda saat menghadiri acara KTT G20? Berikut rangkumannya dari Instagram @maudyayunda, Rabu (16/11/2022).

1. Pakai kebaya Bali





Saat menghadiri acara KTT G20, Maudy memilih untuk menggunakan kebaya Bali. Dia memakai kebaya berwarna mustard yang dipadu padankan dengan rok lilit motif berwarna hitam. Tak lupa dia menambahkan kain batik yang dililitkan di pinggangnya.

2. Pakai kebaya rancangan Didiet Maulana





Kebaya Maudy yang digunakan ini spesial dirancang oleh desainer kondang Didiet Maulana. Maudy merasa senang bisa menggunakan kebaya Bali di acar yang spesial.

"Terimakasih Mas @didietmaulana sudah mewujudkan impian untuk mengenakan kebaya Bali untuk rangkaian kegiatan @indonesia.g20 As always - what a piece of art!," tulis Maudy dalam keterangan di unggahannya itu.

3. Mencerminkan keanggunan wanita

Potret full OOTD Maudy Ayunda mengenakan kebaya Bali. Dia juga menambahkan high heels warna kuning yang membuatnya makin anggun. Postingan Maudy pun mendapat banyak komentar dari netizen yang memuji penampilannya. "Sungguh cantik rupanya, akhlaknya, hatinya," kata __indxxx. "Bajunya bagus yang pakainya bagus. Ya jadinya bener-bener bagus," ucap meixxx. "Cakep banget ni bidadari nggak ngerti," kata alicaxxx. "Gue mencari kekurangannya kok nggak nemu, cakep semua," ucapthisxxx. 4. Lengkap dengan aksesori

Untuk tatanan rambutnya sendiri, terlihat sangat rapi dengan model sanggul khas Bali. Kemudian Maudy menambahkan headpiece dan anting kecil. Auranya terpancar banget.