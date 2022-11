CELEBRITY Chef Arnold Poernomo menjadi salah satu yang ikut terlibat dalam penyelenggaraan KTT G20 di Bali. Sesuai dengan titelnya sebagai Chef profesional, Chef Arnold bertindak sebagai juru masak di gelaran Welcoming Gala Dinner perhelatan KTT G20.

Melalui akun Twitter pribadinya, @arnoldpoernomo, juri MasterChef Indonesia ini membagikan momen momen keseruan dirinya ikut di KTT G20 tersebut. Dari salah satu foto terlihat Cehf Arnold sedang menjelaskan suguhan menu yang disinyalir dibuat untuk Presiden Joko Widodo yang didampingi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Chef Arnold tampak begitu tegang berdiri di sisi ujung meja, persis ketika para kontestan MasterChef Indonesia sedang gugup menghadapi para panelis juri di babak Pressure Test.

"Iya iya kalau cowok itu enggak usah masak. Memang betul, karena nggak semua cowok bisa di-pressure test RI 1,” tulis Chef Arnold

Unggahan ini pun mendatangkan berbagai komentar dari para netizen.

"Penilaiannya galak mana nih, RI 1 apa Chef Juna?" tanya @BWana***.

"Ok guys, welcome to pressure test lol," kata @jales****.

"Keren bener chef," puji @kim14**.

Selain momen pressure test dirinya bersama orang nomor satu di Indonesia tersebut, Chef Arnold juga membagikan potret keseruan dirinya bersama Wishnutama yang ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Koordinator Tim Asistensi dan Kemitraan di perhelatan akbar G20, momen di dapur bersama para chef dan tim dapur lainnya, hingga keseruan bersama anggota tim kepanitiaan G20 yang bertugas.

Ditunjuk sebagai salah satu Chef yang didapuk menghidangkan sajian menu hidangan di acara sepenting KTT G20, Chef Arnold mengaku merasa begitu terhormat dan bangga.

“Was an honor to be part of #G20Indonesia,” pungkasnya.

