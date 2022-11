150 kata-kata gombalan maut yang bikin baper memang menarik untuk dibahas. Kata-kata gombal sering digunakan bagi sepasang kekasih.

Hal ini juga bisa membuat pasangan salah tingkah bahkan terbawa perasaan. Berikut ini rekomendasi kata-kata gombalan maut yang bikin baper.

Berikut 150 kata-kata gombalan maut yang bikin baper dirangkum dari berbagai sumber:

1. "Kamu tau istilah nasi sudah jadi bubur? Seperti itulah perasaanku yang dulunya sayang sekarang dah jadi cinta."

2. "Aku sukanya apel dibandingkan anggur, makanya aku suka ngapelin kamu daripada nganggurin kamu."

3. "Kamu itu hampir sempurna, tapi hanya 1 kekuranganmu, yaitu kurang aku di pelukanmu."

4. "Kangen kamu tuh kayak pas balon hijau meledak. Bikin hatiku sangat kacau."

5. "Hari Minggu disebutnya weekend, tapi kalau cinta aku ke kamu will never end."

6. "Berbagi santap sama kamu aja senang, apalagi berbagi atap."

7. "Kamu tahu kepanjangan ngabuburit? Ngajak kamu buru-buru married."

8. "Aku bukan Dora, tapi aku bisa jadi explorer hatimu."

9. "Aku rela ikut lomba lari keliling dunia, asalkan engkau yang menjadi garis finishnya."

10. "Kamu tau gak? Kenapa kalau aku menghafal lihatnya ke atas? Soalnya kalau merem langsung kebayang wajahmu."

11. "Saat aku di sampingmu, aku kayak mentega yang jatuh ke wajan panas. Langsung meleleh."

12. "Apa persamaan kamu sama bedak bayi? Sama-sama My Baby."

13. “Apa bedanya kamu sama kipas? Kalau kipas bisa bikin angin, kalau kamu bisa bikin angen.”

14. “Kamu tahu kenapa aku bisa lupa cara ikat tali sepatu? Itu karena aku terlalu sibuk ikat hati kamu.”

15. “Kucing apa yang super romantis? Kucingta padamu.”

16. “Apa bedanya gitar sama kamu? Kalau gitar dipetik, kalau kamu yang paling cantik.”

17. “Aku boleh ikut kamu nggak? Soalnya kata mama kalau masa depan harus dikejar.”

18. “Panda apa yang bikin seneng? Pandangin kamu setiap hari.”

19. “Setan apa yang paling romantis? setangkai bunga mawar yang kupersembahkan untukmu.”

20. “Apa bedanya kamu sama balon? Balon kalau ditiup makin lama makin ngembang, tapi kalau kamu makin lama makin bikin sayang.”

21. “Kuda apa yang bikin bahagia? Kudapat pacar sepertimu.”

22. “Minyak apa yang bikin mabuk? Minyaksikan senyumanmu setiap hari.”

23. "Ikan hiu makan kayu. I love you."

24. "Tunda lapar, makan mie. Hati menggelepar cintapun bersemi."

25. "Jalan mundur nabrak tukang jamu. Aku nggak bisa tidur karena ingat kamu."

26. "Burung gelatik bagus ekornya. Kamu cantik sejagat raya."

27. "Ikan hiu makan tomat. I Love you so much."

28. "Keripik singkong keripik ubi. Can I call you baby?"

29. "Habis minum kopi lalu minum jamu. Dunia ini sepi, kalau nggak ada kamu."

30. "Masak itik enaknya dikukus. Kamu cantik bikin aku nggak fokus."

31. "Lampu redup selagi datang tamu. Aku tak lagi bisa hidup tanpa kamu."

32. "Siang-siang goreng bakwan. You’re the only one."

33. "Kamu pake Telkomsel, ya? Soalnya, sinyal-sinyal cintamu sangat kuat sampai ke hatiku."

34. "Kamu nggak ada bedanya dengan KTP, soalnya berlaku untuk seumur hidupku."

35. "Angka 7 itu lebih berharga daripada angka 2. Soalnya 7anku itu untuk membahagiakanmu, bukan untuk men2kanmu."

36. "Tahu nggak persamaan kamu sama hujan? Kalo hujan turun membasahi bumi, kalo kamu membuat jatuh hati."

37. "Hitunglah ada berapa banyak rintik hujan yang jatuh, maka sebanyak itu pula rinduku yang sampai padamu."

38. "Kalau kamu Barcelona, aku Real Madrid. Kalau kita saling suka, yuk kita married."

39. "Tahu nggak bedanya 1990 sama 2022? Kalau 1990 itu cerita Dilan Milea, 2022 itu cerita kita."

40. "Kalau naik motor sama kamu pasti ditilang, deh. Soalnya kita kan bertiga: aku, kamu, dan cinta kita."

41. "Kenapa kita cuman bisa lihat pelangi setengah lingkaran? Karena setengahnya lagi ada di mata kamu."

42. "Apa bedanya kamu sama buku? Kalau buku jendela dunia, kalau kamu duniaku."

43. "Thai tea apa yang paling enak? Thai tea di jalan ya, kabarin kalau udah sampe rumah."

44. "Apa bedanya kamu sama Kota Beijing? Kota Beijing di Cina, kalau kamu dicinta."

45. "Kamu itu kayak kunci mobil, kalau hilang paniknya bukan main."

46. "RCTI jagonya buat sinetron, SCTV jagonya buat FTV, Global TV jagonya buat kartun. Kalau kamu, jagonya bikin hatiku klepek-klepek."

47. "Kamu itu sama kayak dosen killer ya, soalnya setiap lihat kamu bawaannya deg-degan."

48. "Kamu kayak lagu Sheila on 7. Karena anugerah terindah yang pernah aku miliki."

49. "Kamu memang seperti lempeng bumi, bergeser sedikit saja sudah mengguncang hatiku."

50. "Pelukis hobinya melukis pemandangan, kalau aku hobinya melukis masa depan sama kamu."

51. "Kalo jadi superhero, kamu bisa tebak aku mau jadi apa? Jadi YourMan."

52. "Kamu itu seperti skripsi. Sulit dimengerti, tapi harus diperjuangkan demi masa depan."

54. "Kolak pisang tahu sumedang, walau jarak membentang, cintaku takkan pernah hilang."

55. "Gimana kalau kita berdua jadi komplotan pencuri? Aku curi perhatianmu, terus kamu curi hatiku."

56. "Eh pinjem flashdisk dong, aku pengin transfer data cintaku buat kamu."

57. "Cuma tiga cinta yang tidak akan pernah berakhir, cinta ibu pada anaknya, cinta fitri, dan cintaku padamu."

58. "Ada lagu yang liriknya 'lihat kebunku penuh dengan bunga', tapi kalau lihat kamu, justru aku yang berbunga-bunga."

59. "Kupu-kupu apa yang membuat aku jadi bangga? Kupunya pacar seperti kamu."

61. "Kamu pesulap, ya? Soalnya pas aku lihat kamu, orang-orang di sekitar kita jadi menghilang."

62. "Kenalin, namaku Dion. Dionly man for you."

63. "Kerja di perusahaan ada masa pensiunnya, sedangkan mencintaimu tak ada kadaluwarsanya."

64. "Sayang, kamu tau gak bedanya cincin sama kamu? Kalau cincin melekat di jari, kalau kamu melekat dihatiku."

65. "Kamu lebih istimewa dari Komet Halley yang muncul 76 tahun sekali, karena kamu muncul satu kali dalam hidupku dan tak tergantikan."

66. "Bawa air dalam ember, embernya anti karat. I'm not going anywhere, I'm right there in your heart."

67. "Aku nggak suka jadi anggota politik, aku maunya jadi anggota keluargamu."

68. "Aku nggak bisa ghosting kamu, soalnya satu-satunya yang menghilang itu hanya keraguan untuk nikahin kamu."

69. "Aku boleh minta tolong nggak? Tolong ambilkan hati aku yang jatuh karena kamu."

70. "Kita emang enggak seumuran, tapi bolehkah aku seumur hidup dengan kamu?"

71. "Kalau kamu jadi wajan panas aku rela jadi mentega. Karena aku selalu meleleh ada di dekatmu."

72. "Kalau disuruh melupakanmu, aku akan ke kelurahan dulu, minta surat keterangan tidak mampu."

73. “Boleh pegang tangan kamu nggak? Aku mau tau rasanya memegang masa depan.”

74. “Aku dulu punya banyak cita-cita. Tapi setelah ketemu kamu, cita-citaku cuma satu, jadi masa depan kamu.”

75. “Kamu kayak mangga. Udah harum, manis lagi.”

76. “Kamu nggak capek? Abis lari-lari di pikiranku.”

77. “Aku rela ikut lomba lari, asal kamu yang jadi garis finish-nya.”

78. “Matahari boleh bersinar terik, tapi buat aku, tetap kamu yang paling cantik.”

79. “Sedalam-dalamnya Palung Mariana, lebih dalam lagi perasaan cintaku padamu.”

80. “Kamu jangan pergi, ya. Nanti aku sesak napas. Soalnya separuh napasku, kan, kamu.”

81. “Kalau disuruh menghindari kamu. Aku bakal minta surat keterangan dari RT, soalnya aku nggak bisa jauh dari kamu.”

82. ”Kesempatan nggak datang dua kali. Tapi, kamu selalu datang berkali-kali di pikiranku.”

83. “Kamu orang Jawa, ya? Jawaban dari doa-doaku.”

84. “Aku tahu kita nggak seumur, tapi boleh nggak kalau aku seumur hidup sama kamu?.”

85. “Selain ada garuda di dadaku, di dadaku juga selalu ada kamu.”

86. “Cinta aku ke kamu itu kayak metabolisme. Nggak akan berhenti sampai mati.”

87. “Kalau aku diminta buat bilang ke seluruh dunia kalau aku sayang kamu, aku cuma perlu bisikin kamu. Soalnya duniaku itu kamu.”

88. “Kamu mau tukeran tulang nggak sama aku? Kamu jadi tulang rusukku, aku jadi tulang punggungmu.”

89. “Hidupku tanpa kamu itu seperti balon hijau yang meletus. Bikin hatiku sangat kacau.”

90. “Kamu aneh, deh. Ibu sama Bapak kamu manusia, tapi kamu, kok, bidadari?”

91. “Ada 3 hal yang nggak bisa kuhitung di dunia ini. Jumlah bintang di langit, jumlah ikan di laut, dan jumlah cintaku padamu.”

92. “Sejak kenal sama kamu, aku bawaannya pengin belajar terus. Belajar jadi yang terbaik buat kamu.”

93. “Kamu tuh kayak warteg. Sederhana tapi berkualitas.”

94. “Aku lebih suka apel daripada anggur. Soalnya aku lebih suka ngapelin kamu daripada nganggurin kamu.”

95. “Sekarang udah nggak jaman main ular tangga. Soalnya sekarang jamannya membangun rumah tangga bersamamu.”

96. “Senyum kamu itu kayak alkohol. Bikin aku mabuk kepayang.”

97. “Kamu tau nggak kenapa donat tengahnya selalu bolong? Karena yang utuh cuma cintaku padamu.”

98. “Kalau aku jadi wakil rakyat, kayaknya aku bakal gagal, deh. Gimana mau mikirin rakyat, kalau yang ada dipikiranku cuma kamu?”

99. “Pinjam pulpen, dong. Aku mau tulis nama kamu di hatiku.”

100. “Tinta pemilu bisa memudar dalam 2 hari, tapi tintaku padamu takkan berubah walau ditelan waktu.”

101. “Aku tanpamu bagaikan ambulans tanpa uwiw-uwiw.”

102. “Kamu tuh manisnya kayak susu bendera. Manis hingga tetes terakhir.”

103. "Apakah nama Anda Wifi? Karena saya merasakan koneksi."

104. "Aku tidak mencintaimu meskipun betapa anehnya dirimu. Aku mencintai karena betapa anehnya dirimu."

105. "Aku pasti ada di museum. Karena kamu benar-benar sebuah karya seni."

106. "Caramu memandangku membuatku merasa kuat, percaya diri, dan sepertinya aku bisa menaklukkan dunia dan ketika aku melakukannya, aku akan memberikannya padamu."

107. "Kamu mungkin bukan seorang pelukis, tapi kamu telah mewarnai hidupku penuh warna dengan senyummu."

108. "Terima kasih telah membuatku merasa seperti wanita paling cantik di dunia."

109. "Terbuat dari apa pun jiwa kita, miliknya dan milikku adalah sama."

110. "Aku berjanji untuk selalu mencintaimu, bahkan selama musim sepak bola."

111. "Jika cinta adalah buku cerita, Kami akan bertemu di halaman pertama."

112. "Apakah Anda Google? Karena Anda memiliki semua yang saya cari."

113. "Apa bedanya kamu sama Borobudur? Kalau Borobudur itu candi, kalau kamu itu candu."

114. "Mau tukeran tulang nggak? Aku jadi tulang punggungmu, terus kamu jadi tulang rusukku."

115. "Ngeliat kamu tuh rasanya kayak ngeliat kamera. Bawaannya pengen senyum terus."

116. "Tanggal merah sekalipun aku tidak libur memikirkan kamu. BACA JUGA: 10 Tempat Honeymoon Romantis di Indonesia"

117. "Aku dan kamu itu bagaikan HP dan wifi. Udah auto connect."

118. "Kalau hitungan satu sampai sepuluh, cintaku cukup nomor dua, yaitu dualem banget."

119. "Nasi uduk mana yang paling enak di dunia? Uduk berdua denganmu di pelaminan."

120. "Bis, bis apa yang paling membahagiakan? Bisa nikah sama kamu."

121. "Enak ya jadi kamu, kalau mau lihat bidadari tinggal lihat kaca."

122. "Kamu itu lucunya beda, gak bikin ketawa tapi bikin sayang."

123. "Tak perlu dua, cukup dia."

124. "Walaupun jarak kita bagai matahari dan Pluto saat ephehelium. Amplitudo gelombang hatimu berintervensi dengan hatiku."

125. "Jika kamu tanya berapa kali kamu datang ke pikiranku, jujur saja, cuma sekali. Habisnya, enggak pergi-pergi sih!"

126. "Kayanya kita udah nggak butuh basa basi. Kita butuhnya cepet cepet resepsi."

127. "Tau nggak bedanya jam 12 siang sama kamu? Kalau jam 12 siang itu kesiangan, kalau kamu namanya kesayangan."

128. "Kamu pesulap, ya? Soalnya pas aku lihat kamu, orang-orang di sekitar kita jadi menghilang."

129. "Maaf, apa saya kenal kamu? Soalnya kamu mirip pacar saya selanjutnya."

130. "Kamu itu di ibaratkan seperti upil dan aku adalah kelingking, aku akan mencari kamu sampai dapat."

131. "Kamu memang seperti lempeng bumi, bergeser sedikit saja sudah mengguncang hatiku."

132. "Kalau orang kebutuhan primernya ada tiga, yaitu sandang, pangan dan papan. Beda kalau aku: kamu, kamu, dan kamu."

133. "Kalau aku jadi wakil rakyat sepertinya aku bakal gagal, deh. Gimana aku mikirin rakyat, kalau yang ada di pikiranku hanyalah KAMU."

134. "Susu apa yang bikin bahagia? Dancow, soalnya Dancow hadir mengubah segalanya menjadi lebih indah."

135. "Kamu itu kayak susu Bendera. Manisnya hingga tetes terakhir."

136. "Bangun tiap hari untuk kerja aja aku siap, apalagi bangun rumah tangga bareng kamu."

137. "Kamu mau nggak jadi TTM aku? Teman Tapi Menikah."

138. "Kangen kamu tuh kayak pas balon hijau meledak. Bikin hatiku sangat kacau."

139. "Salep apa yang bikin luka tambah parah? Selepas kau pergi, ku masih berharap kau kembali."

140. "Apa persamaan kamu sama Jobstreet? Sama-sama bikin pengen ngelamar."

141. "Kamu tau nggak kenapa sekarang aku gendutan? Soalnya kamu sudah mengembangkan cinta yang banyak di hatiku."

142. "Cintaku padamu seperti utang. Awalnya kecil, didiemin, tahu-tahu gede sendiri."

143. "Gizi seimbang itu 4 sehat 5 sempurna. Hidup seimbang itu 1 kamu yang sempurna."

144. "Kamu tau nggak bedanya kamu sama lumba-lumba? Kalau lumba-lumba mamalia, kalau kamu mama dari anak-anak kita."

145. "Gapapa dapet THR-nya sempat tersendat, asalkan kasih sayangmu ke aku gak tersendat."

146. "Dulu kamu asing, sekarang kamu everything. Dulu kamu orang lain, sekarang cuma kamu gak ada yang lain."

147. "Teh poci memang pahit, tapi tidak sepahit kehidupan ini tanpamu."

148. "Kamu tau bedanya jam 12 siang sama kamu? Kalau jam 12 siang itu kesiangan, kalau kamu kesayangan."

149. "Cintaku padamu udah kaya diare, soalnya gak bisa ditahan-tahan."

150. "Kamu pake Telkomsel ya? Soalnya sinyal-sinyal cintamu sangat kuat sampai ke hatiku."

Itulah rekomendasi 150 kata-kata gombalan maut yang bikin baper.