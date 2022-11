MAJALAH HighEnd kembali menggelar The Alpha Under 40 2022, setelah pertama kali sukses digelar pada 2021 lalu. Pada gelaran hari ini, Rabu (16/11/2022) menjadi tahun kedua penyelenggaraannya.

Seperti namanya, majalah gaya hidup premium ini memilih 18 figur inspirasional berusia di bawah 40 tahun yang dianggap pantas untuk menerima apresiasi atas kesuksesannya dalam bidang profesi masing-masing.

Editor in Chief HighEnd Magazine, Lysia Jessica lantas mengungkapkan latar belakang di balik penyelenggaran Alpha Under 40.

“THE ALPHA adalah program digital HighEnd Magazine untuk berbagi ide dan pengalaman dari beberapa tokoh, para ahli, para profesional dan executive, yang mempunyai beragam latar belakang, dari pengusaha, public figure, seniman hingga tokoh masyarakat,” ujar Lysia Jessica, yang ditemui dalam acara The Alpha Under 40 2022 di MNC Conference Hall, iNews Tower Building, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu, (16/11/2022).

Lysia melanjutnya, penyelenggaraan bergengsi ini menjadi wadah untuk berbgai ide dan pengalaman berharga dari beberapa tokoh yang berangkat dari beragam latar belakang.

“Tentunya untuk berbagi ide dan pengalaman mereka kepada masyarakat luas, terutama berbagi kiat-kiat sukses mereka dan bagaimana beradaptasi dengan kondisi saat ini,” tambahnya.

18 sosok inspirasional yang terpilih menjadi The Alpha Under 40 2022 memang berangkat dari banyak dunia berbeda, mulai dari hiburan, seni, bisnis, medis, penyiaran, hingga olahraga.

Ialah Adinia Wirasti, Angkie Yudistia, Ariel Tatum, David Christ, Dyah Roro Esti, dr. Ekles D.AAAM, M.Ks, Erika Richardo, Iko Uwais, Jessica Lin, Kevin Sanjaya, Marianne Rumantir, Marissa Anita, Mulyana, Rania Salsabila Azzahra, Reza Rahadian, Tiza Mafira, Vidi Aldiano, dr. Widya Rahayu Arini Putri yang dinobatkan menjadi The Alpha Under 40 tahun ini.

Sementara itu, Executive Chairwoman MNC Group, Liliana Tanoesoedibjo menambahkan, tema yang diangkat pada penyelenggaraan Alpha Under 40 2022 yakni “Creating next generation Leaders”, dimana diharapkan para pemimpin muda sukses ini dapat menjadi acuan bagi para pemuda Indonesia untuk terus berkreasi dan bekerja keras agar juga dapat mencapai kesuksesan di bidangnya.

(Foto: MPI/ Arif Julianto)

Tidak hanya itu, menurutnya, mereka juga diharapkan selalu aktif, kreatif dan berkarya memberikan kontribusi dalam membantu sesama dan membangun negeri Indonesia.

“Tujuannya memberikan apresiasi kepada figur-figur muda dan inspirasional kebanggaan bangsa yang konsisten dalam berkarya dan mempunyai karakter kuat, sebagai individu yang tak menyerah dalam meraih kesuksesan di bidangnya serta bersikap professional dan tangguh dalam memimpin,” tutur Liliana

Acara The Alpha Under 40 diawali dengan Talk Show bersama empat orang insan muda penerima penghargaan tahun ini, yang berbagi kisah pengalaman dalam karir mereka hingga saat ini. Tak lupa, perhelatan The Alpha Under 40 tahun ini juga didukung oleh AMERO Jewellery, Fagetti, Phane Florist, ROSÉ Patisserie, dan Re.juve Indonesia.