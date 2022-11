IKO Uwais menjadi salah satu nama dari 18 figur yang meraih Gelar The Alpha Under 40 di tahun ini dari High End Magazine.

Bisa terpilih jadi salah satu sosok yang dinilai sukses, inspiratif dan pantas jadi role mode, aktor yang telah melanglang buana di kancah perfilman Indonesia dan internasional ini mengaku begitu bersyukur dan berterima kasih.

“Pertama, saya mengucapkan terimakasih banyak kepada bu Liliana dan kepada HighEnd Magazine, karena diberi kepercayaan untuk mendapatkan penghargaan The Alpha Under 40 2022 ini,” ujar Iko Uwais, dalam penyelenggaraan The Alpha Under 40 2022 di MNC Conference Hall, iNews Tower Building, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu, (16/11/2022).

“Sehingga membuat kita semua terinspirasi,” sambungnya.

Dalam kesempatan tersebut, Iko Uwais mengungkapkan, bahwa penghargaan yang ia raih sosok yang menginspirasi dengan berbagai pencapaiannya tersebut, memang tidak bisa lepas karena kegigihannya selama ini.

Iko mengisahkan, sejak kecil ia diajarkan oleh kedua orangtuanya untuk mengerjakan segala sesuatu dengan kesungguhan, niat yang penuh dan tidak pernah setengah-setengah.

“Saya pribadi, menjalankan tugas dan apa yang dikerjakan, mungkin karena background saya dari orang tua, apa yang diajarkan orangtua, dijalankan tidak setengah-setengah,” ungkapnya.

Meski begitu, suami dari Audy Item ini juga mengingatkan, bahwa selain totalitas dalam mengerjakan sesuatu, harus dibarengi bersama manner alias attitude berkepribadian yang baik dan ditambah ketulusan agar segala sesuatu yang dikerjakan tidak menjadi beban. "Jadi, istilah kalau sudah jalan satu kaki, kenapa enggak dua-duanya saja dijalankan dua-duanya saja. Sekaligus, totalitas, profesional dan dijaga attitudenya. Fokus apa yang mau dikerjakan, jangan takut untuk melakukan sesuatu, dan dikerjakan semaksimal mungkin dan tulus dari hati," paparnya. Meski sudah menjadi sosok aktor yang terkenal, pemain film The Raid ini berharap agar bisa terus tetap produktif di usia yang nyaris menginjak kepala 4. Salah satu misinya, agar ia sebagai aktor film dan atlet bela diri bisa terus mengharumkan nama Indonesia melalui pencak silat sebagai bagian dari budaya Tanah Air. "Insya Allah, kalau saya masih dikasih kepercayaan sama Allah, intinya yang terbaik untuk keluarga saya, untuk istri saya, minimal melihat dia senyum saya bahagia, masih bisa produktif. Sebab saya datangnya dari atlet, semoga bisa mempertahankan budaya Indonesia dan pencak silat," tutup Iko panjang lebar. Sebagai informasi, penyelenggaraan The Alpha Under 40, majalah HighEnd kembali digelar untuk kedua kalinya. Pada tahun 2022 ini, terdapat 18 figur inspirasional berusia dibawah 40 tahun terpilih yang dinilai pantas untuk menerima apresiasi atas kesuksesannya dalam bidang profesi masing-masing. Tema yang diangkat dalam penyelenggaraan The Alpha Under 40 2022 yakni "Creating next generation Leaders", yang mana diharapkan para pemimpin muda sukses ini dapat menjadi acuan bagi para pemuda Indonesia untuk terus berkreasi dan bekerja keras agar juga dapat mencapai kesuksesan di bidangnya. Tidak hanya itu, mereka juga diharapkan selalu aktif, kreatif dan berkarya memberikan kontribusi dalam membantu sesama dan membangun negeri Indonesia. Selain Iko Uwais, 17 figur inspirasional yang terpilih menjadi The Alpha Under 40 2022 adalah Adinia Wirasti, Angkie Yudistia, Ariel Tatum, David Christ, Dyah Roro Esti, dr. Ekles D.AAAM, M.Ks, Erika Richardo, Jessica Lin, Kevin Sanjaya, Marianne Rumantir, Marissa Anita, Mulyana, Rania Salsabila Azzahra, Reza Rahadian, Tiza Mafira, Vidi Aldiano, dr. Widya Rahayu Arini Putri. Acara The Alpha Under 40 diawali dengan Talk Show bersama empat orang insan muda penerima penghargaan tahun ini, yang berbagi kisah pengalaman dalam karir mereka hingga saat ini. Tak lupa, perhelatan The Alpha Under 40 tahun ini juga didukung oleh AMERO Jewellery, Fagetti, Phane Florist, ROSÉ Patisserie, dan Re.juve Indonesia.