AKTRIS dan penyanyi Ariel Tatum menjadi salah satu nama dari 18 figur terpilih yang meraih Gelar The Alpha Under 40 2022 yang dihelat HighEnd Magazine hari ini, Rabu (16/11/2022).

Penghargaan bergengsi yang diberikan sebagai bentuk apresiasi untuk para sosok muda yang inspiratif, sukses dan pantas jadi role model dengan berbagai karya serta pencapaiannya selama ini dipandang Ariel menjadi sebuah tanggung jawab besar.

Ariel menyebut, titel dan penghargaan ini adalah pengingat bagi dirinya sebagai publik figur Tanah Air agar bisa memberikan contoh yang baik dan bisa terus menginspirasi banyak orang

“Aku merasa sebagai publik figur mempunyai tanggung jawab yang sangat besar dalam membuat langkah. Saat dilihat banyak orang, banyak yang mencontoh,” ujar Ariel Tatum, yang ditemui dalam gelaran The Alpha Under 40 2022 di MNC Conference Hall, iNews Tower Building, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu, (16/11/2022).

Meski demikian, hal tersebut bukan jadi batasan dirinya untuk melangkah. Justru ia lebih ingin melihat tanggung jawab tersebut, jadi sesuatu hal yang untuk menyemangati dirinya sendiri agar selalu melangkah dengan sepenuh hati dan keyakinan yang kuat.

Dalam kesempatan yang sama, gadis berusia 26 tahun itu sempat menuturkan kerikil-kerikil tajam yang harus ia lalui sebelum menjadi sosok Ariel Tatum seperti sekarang. Salah satu contohnya, ketika ia harus berjuang menghadapi penyakit mental yang membuatnya harus sempat vakum dari panggung hiburan Tanah Air.

“Oktober 2019 aku kembali ke dunia entertainment, setelah hampir tiga tahun vakum. Itu kembalinya untuk mengkampanyekan pentingnya kesehatan mental di Indonesia, karena aku sempat mengalami masa-masa kesulitan,” curhat Ariel.

Selanjutnya, ia hanya berharap agar ke depannya terus diberikan kesehatan, fisik dan mental. Menurutnya, hal itu tak lain agar ia bisa terus menggali potensi yang ada dalam dirinya.

“Jadi kalau ditanya 5 tahun ke depan mau gimana, yang aku utamakan adalah kesehatan fisik dan mental. Menurutku itu penting untuk kita jaga, karena dengan demikian aku jadi selalu bisa untuk menggali dan memaksimalkan potensi yang aku punya,” tutup Ariel panjang lebar.

The Alpha Under 40, oleh majalah HighEnd kembali digelar untuk kedua kalinya dan untuk tahun 2022 ini mengusung “Creating next generation Leaders”.

Ada 18 figur inspirasional berusia di bawah 40 tahun yang dianggap pantas untuk menerima apresiasi atas kesuksesannya dalam bidang profesi masing-masing.

Selain Ariel Tatum, 17 figur inspirasional yang terpilih menjadi The Alpha Under 40 2022 adalah Adinia Wirasti, Angkie Yudistia, Iko Uwais, David Christ, Dyah Roro Esti, dr. Ekles D.AAAM, M.Ks, Erika Richardo, Jessica Lin, Kevin Sanjaya, Marianne Rumantir, Marissa Anita, Mulyana, Rania Salsabila Azzahra, Reza Rahadian, Tiza Mafira, Vidi Aldiano, dr. Widya Rahayu Arini Putri.