TANIA Ayu bisa dibilang salah satu model cantik yang kerap mencuri perhatian. Tak hanya cantik, Tania Ayu juga memiliki penampilan yang seksi.

Tak heran penampilan model berusia 28 tahun ini kerap membuat kaum Adam gagal fokus. Termasuk unggahan foto terbaru Tania Ayu di Instagram pribadinya.

Tania Ayu membagikan momen kala dirinya liburan pada tahun 2016. Dia mengatakan dalam foto tersebut berat badannya masih 45kg, sehingga wajahnya terlihat masih tirus. Kini berat badannya 52, meski begitu tak mengurangi pesonanya.

Selain itu, Tania Ayu juga terlihat cantik dan skesi. Dalam foto tersebut, Tania Ayu berfoto selfie dalam balutan bikini warna putih.

Body aduhai yang terlihat jelas membuat Tania Ayu terlihat begitu seksi. Belum lagi dengan tatapan mata seperti membuat aura seksi Tania Ayu semakin terpancar.

Sontak foto lama yang kembali diunggah Tania Ayu inipun tetap ramai dibanjiri komentar dari netizen. Hampir sebagian besar dari netizen gagal fokus melihat foto selfie Tania Ayu mengenakan bikini putih.

"Cantik nyaaa idolaku, bikin ikut miring kepala liatnya," ujar @lemss***

"And still be pretty❤️," kata @ganganw***

"Aduhai," komen @_ariefprat***

"Sexy girl ❤️❤️❤️," sambung @tadzhibaev.bau***

"Mns cntk sexy," ujar @ikipandr***

"Tania ayu Siregar sexynya gk ada lawan," kata @rhon***

