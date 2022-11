SETELAH sukses menjadi Masterchef Indonesia Season 8, Nadya Puteri tentunya masih aktif di dunia kuliner dan memasak.

Salah satunya, aktif menjadi konten kreator yang rajin membagikan resep-resep makanan dan video seputar kuliner menarik di akun YouTube pribadinya yang saat ini sudah memiliki lebih dari 32 ribu pengikut.

Video menarik yang baru-baru ini diunggah Nadya contohnya kolaborasi bersama salah satu konten kreator, Stephani Dish. Keduanya mencicipi beberapa makanan khas Malaysia melalui segmen FTW (Food Around The World).

Dalam video kolaborasi ini, terlihat Nadya sudah menyiapkan beberapa piring masakan Malaysia, antara lain kwetiau, roti canai, chicken laksa, nasi lemak, dan teh tarik.

Makanan pertama yang mereka cicipi adalah kwetiau. Meskipun kwetiau banyak sekali ditemukan di pedagang kaki lima di Indonesia, namun ternyata tetap ada beberapa perbedaan dari kwetiau Malaysia. Stephani menyebut, kwetiau Indonesia dan Malaysia ada sedikit perbedaan di penggunaan bumbu.

“Tapi Indonesia, I feel like lebih banyak kecap manisnya ya I think. Kalau Malaysia lebih ke rempahnya” ujar Stephani.

“Benar benar benar, Rempahnya, pedes, kayak ada bumbu kari-karinya. Enak, sih. I love it. It’s one of my favorite food in Malaysia,” timpal Nadya.

Selanjutnya menu yang dicicipi adalah roti canai yang sering ditemui dan mudah didapat di Malaysia. Nadya dan Stephanie menjadikan roti canai sebagai salah satu makanan favorit dari Malaysia.

Lanjut lagi ke makanan selanjutnya yaitu laksa dengan kuah santannya yang gurih. Tak heran Stephanie dan Nadya sangat menyukai laksa tersebut. Begitu juga dengan ketika keduanya mencoba nasi lemak, Step dan Nadya kompak mengakui bahwa menyantap nasinya saja tanpa lauk pun sudah begitu enak karena rasanya yang gurih dan bertekstur seperti ketan yang lembut.

Begitu juga dengan ayam goreng yang rasanya berbeda dari ayam goreng di Indonesia pada umumnya.

“Iya ini beda banget sama ayam goreng di Indonesia. Bumbunya meresap banget ke dalam dan nasinya is really good,” puji Nadya.

Buat yang penasaran seperti apa keseruan keduanya, langsung saja sila cek videonya hanya di YouTube Channel Nadya Puteri, ya!