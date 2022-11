KTT (Konferensi Tingkat Tinggi) G20 sukses diselenggarakan di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Indonesia, pada 15-16 November 2022 lalu. Sebagai tuan rumah, Presiden Joko Widodo mendapatkan banyak pujian dari beberapa delegasi negara yang hadir lantaran megah dan mengagumkannya setiap rangkaian acara yang menjadi pusat perhatian dunia tersebut.

Suksesnya KTT G20 tidak lepas pula dari kerja keras setiap kru dan tim yang terlibat, tak terkecuali tim di dalam dapur yang menyiapkan hidangan lezat untuk lunch dan gala dinner delegasi dari setiap negara. Salah satu chef yang ikut turun ke dapur adalah Arnold Poernomo.

Chef Arnold mengaku bahwa dirinya diminta langsung oleh Presiden Joko Widodo untuk melakukan food testing setiap menu yang pada awalnya telah terkonsep oleh Chef William Wongso. Namun, Chef William Wongso yang sebelumnya bertugas membawahi para koki di dapur berhalangan hadir pada gala dinner KTT G20 yang diselenggarakan di GWK (Garuda Wisnu Kencana Cultural Park), 16 November 2022.

Mendapatkan mandat langsung dari RI 1, Chef Arnold pun berusaha melakukan tugasnya sebaik mungkin dengan melakukan final touch pada menu yang telah dieksekusi langsung oleh Chef dari Hotel Kempinski serta tim catering M&M.

Meski dirinya mengaku bahwa terdapat beberapa kendala yang dihadapi karena singkatnya persiapan yang dilakukan, namun Chef Arnold dan seluruh tim di balik mewah dan megahnya gala dinner KTT G20 berhasil menyajikan seluruh menu dengan baik.

Beberapa chef yang turut membantu Chef Arnold ketika itu antara lain Chef Ray dan Chef Maxie dari Locavore Cafe, Chef Mandif, Team Chef William Wongso, Chef Ade Putri, Chef Jessica Juwono, serta tim catering M&M.

Sebagai informasi, para undangan disuguhi santapan dari berbagai daerah di Indonesia, antara lain Bali, Jawa, Sulawesi Utara, Lampung, Sumatra Barat, Sumatra Utara, hingga Aceh. Sebagai makanan pembuka atau appetizer), para undangan disuguhi sajian dengan tema "Aneka Ratna Mutu Manikam" (diversity in one) yang terdiri dari mangga, rumput laut, salad dengan bumbu rujak Bali, hingga perkedel jagung daging rajungan Manado.

Kemudian, untuk menu utama atau main course, para undangan disuguhi tenderloin sapi wagyu khas Lampung, rendang Padang, mousseline singkong dan kentang, asparagus dalam saus kunyit Bali, hingga puree terong balado.

Lalu untuk makanan penutup atau dessert, para undangan disuguhi coklat mousse Aceh, nasi tuile, beras ketan hitam dengan kelapa parut, dan coulis mangga.

Dengan kerja keras dan kerjasama yang baik bersama seluruh tim yang terlibat di dapur, Chef Arnold pun mengungkapkan perasaannya setelah berhasil menyajikan makanan pada gala dinner KTT G20. Hal ini ia ungkapkan dalam postingan terbarunya di Instagram yang menampilkan foto dirinya saat sedang mendengarkan arahan dari Presiden Joko Widodo.

“We made the impossible possible. Was it hard? Probably one of the hardest and most important events in my life. All eyes were on us and everyone behind the scene. We did our best to serve our nation and to make Bapak and Indonesia proud. Amazing job to everyone involved, especially Bapak @wishnutama and team for the amazing Gala dinner 🙏,” tulisnya pada kolom caption.