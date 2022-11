PERENANG indah Vasiliki Alexandri adalah seorang perempuan berkebangsaan Austria yang lahir pada 15 September 1997. Ia menjadi finalis dalam solo gerakan bebas Kejuaraan Renang Indah Akuatik Dunia 2019.

Vasiliki Alexandri berada di posisi ke-8 sebagai perwakilan Austria di Kejuaraan FINA Akuatik Dunia 2019 yang digelar pada tanggal 15 dan 17 Juli 2019. Ia memang aktif bertanding di berbagai kejuaraan, seperti berkompetisi dalam empat pertemuan seri dunia Paris, Samorin, Budapest, dan Surrey.

Selain berprestasi Vasiliki juga memiliki paras cantik dan menawan. Penasaran seperti apa pesona kecantikan? yuk simak dibawah ini beberapa potretnya dilansir dari akun Instagram pribadinya @vasilikialexandri.

Stunning picture

Potret ini sungguh menakjubkan, Vasiliki melakukan gerakan split yang terbilang sulit dilakukan apalagi di dalam air dengan posisi kepala berada di bawah. Luar biasa bukan? Sungguh gerakan yang sempurna!

Ia pun tampil mengenakan swimsuit bermotif leopard dilengkapi dengan head cap renang berwarna hitam. Aksi yang tak biasa dilakukan orang ini ia abadikan dan mempostingnya di akun Instagram pribadi hingga menuai komentar positif.

Parasnya yang cantik

Perenang indah asal Austria ini memiliki paras cantik jelita, tatapan mata yang tajam dengan pandangan ke kamera begitu meluluhkan hati. Wajahnya yang cantik dipulas dengan makeup yang flawless dan sentuhan lipstik nude gelap agar lebih memesona. Vasiliki tampil simple mengenakan polo shirt berwarna putih dan membiarkan rambutnya terurai begitu saja.

Swimsuit kuning

Vasiliki Alexandri tampil mengenakan swimsuit kuning dengan pola abstrak. Ia berpose duduk di lantai menampilkan lekuk tubuhnya yang lentik dan kulit yang eksotis. Kuku tangan dan kaki di manikur berwarna putih.

Parasnya tampak cantik natural meski tanpa makeup. Sementara rambutnya pun dibiarkan terurai begitu saja membuat aura kecantikanya begitu menawan.

One shoulder blink dress

Kali ini, Â Vasiliki Alexandri tampil memukau dalam balutan one shoulder blink dress dipadukan dengan heels tinggi dengan warna yang senada. Pakaian ini menampilkan kulit eksotis yang glowing, ia berpose di depan pintu menampilkan Outfit of the day.

Wajahnya tampak cantik dengan look makeup yang bold dan sentuhan lipstik merah gelap. Rambutnya pun dibiarkan terurai membuat tampilannya tampak sempurna, so gorgeous!

Foto di atas gunung

Vasiliki berpose diatas gunung berapi aktif di Kaldera Santorini, Yunani. Ia tampil seksi mengenakan bra ikat dan hot pants serta memakai sepatu sneakers. Pakaian ini menampilkan otot tubuh dan kulit eksotisnya. Vasiliki mencepol rambutnya dengan asal dan memakai kacamata hitam. Pesonanya semakin berseri saat paparan matahari menyinarinya.

Sexy bikini

Pada potret ini, Vasiliki tampil mengenakan bikini tali saat sedang berenang. Pakaian ini memperlihatkan otot tubuhnya yang kekar. Ia berpose berdiri di kolam renang dengan latar belakang lautan biru. Rambutnya pun dicepol ke belakang membuatnya begitu memesona, so beautiful!