CUPLIKAN sebuah sinetron sempat viral karena dinilai cukup kreatif. Pasalnya, ia memperlihatkan seorang perempuan jadi tukang fotokopi keliling dengan menggunakan gerobak.

Adegan itu dianggap out of the box oleh sebagian netizen karena sulit diwujudkna di dunia nyata. Namun tak lama berselang, sebuah video memperlihatkan bahwa "ide" kreatif itu dapat diaplikasikan ke dunia nyata.

Dalam video yang diunggah akun Tiktok @masbib1e terlihat kumpulan kertas bertebaran di sebuah meja yang diangkut motor berwarna hijau. Selain itu juga ada perkakas yang sering ditemukan di ruangan toko fotokopi.

Detik selanjutnya memperlihatkan sebuah mesin yang diduga alat untuk fotokopi berwarna hitam lengkap dengan kertas terlampir di atasnya.

"The real tukang foto copy keliling beneran," tulis caption dalam video tersebut.

Tak hanya fotokopi, pedagang kreatif itu juga menyediakan layanan printing. Sebuah inovasi anak negeri yang patut diacungi jempol.

Penasaran dengan aliran listrik yang digunakan? Ternyata si pedagang menggunakan tenaga aki motor yang disambungkan dengan inverter untuk menaikkan daya listrik.

Baca Juga: Peduli Pejuang Kanker, Donasi Rambut bersama Lifebuoy x MNC Peduli Tengah Berlangsung!

Tak sedikit netizen yang salut dengan ide kreatif tersebut. Terlihat dari kolom komentar yang dipenuhi ungkapan rasa takjub dan puja puji pada tukang fotokopi itu. "Wkwkwk barusan lihat videonya, gila beneran ada," kata @hywun*** takjub tak percaya. "Bentar lagi masuk list Culture Shock bule yang lagi liburan di Indonesia," tutur @orenjinem*** setengah menginspirasi. "HAH ITU NYETIRNYA GIMANA?" tanya @attracit*** penasaran. "Kirain becanda," ucap @vi_trias*** masih tak percaya dengan video tersebut. "Tidak dapat dipercaya," ungkap @biblessum*** yang terang-terang mengakui ketidak percayaannya pada ide kreatif tersebut.