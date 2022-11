TIDAK terasa, Promo Tengah Bulan Cuci Gudang di AladinMall by Mister Aladin akan selesai di depan mata, karena hanya tinggal tersisa tiga hari lagi. Maka dari itu, mumpung masih ada kesempatan berlangsung, buruan borong semua kebutuhan Anda sebelum menyesal!

Soalnya, melalui Promo Cuci Gudang ini Anda bisa mendapatkan diskon hingga 96 persen yang berlaku untuk banyak kategori! Wah, nggak tanggung-tanggung kan! Selain diskonnya enggak main-main, belanja di AladinMall by Mister Aladin juga gratis ongkos kirim (ongkir) ke seluruh Indonesia loh!

Berikut rekomendasi produk yang bisa Anda dapatkan di Promo Cuci Gudang Tengah Bulan

1. Cap Kaki Tiga Rasa Strawberry Kaleng 320ml Triple Pack: Larutan Cap Kaki Tiga dapat membantu meredakan panas dalam, sariawan, tenggorokan kering dan membantu menyegarkan badan. Memiliki rasa stroberi dalam kemasan kaleng. Miliki produk ini seharga Rp20.400 saja dari harga Rp25.500.

2. Mibro Color Smartwatch: Smartwatch yang diusung oleh Brand Xiaomi ini sangat cocok digunakan untuk mengontrol kesehatan dan kegiatan olahraga Anda. Smartwatch ini memiliki fitur monitoring detak jantung, mengukur SPO2, sleep tracking dan dilengkapi dengan 15 mode olahraga yang bisa dipilih melalui aplikasi Mibro Fit. Miliki produk ini seharga Rp409.000 saja dari harga Rp1.590.000.

3. Vinero LED Desk Lamp Lithium Protection Eye Lighting 3 Color - Pink: Vinero LED Desk Lamp Lithium Protection Eye Lighting 3 Color ini dapat disesuaikan kecerahannya sehingga sangat nyaman untuk mata. Dapat menemani Anda belajar maupun bekerja. Miliki produk ini seharga Rp82.000 saja dari harga Rp145.000.

4. You've Tank Top Tanktop Wanita Singlet Bralette: You've Tank Top Tanktop Wanita Singlet Bralette memiliki model crop sehingga dapat memberikan Anda penampilan yang sangat kekinian! Dapat digunakan sebagai topper maupun dipadukan dengan cardigan atau jaket. Miliki produk ini seharga Rp37.300 saja dari harga Rp155.000.

Baca Juga: Peduli Pejuang Kanker, Donasi Rambut bersama Lifebuoy x MNC Peduli Tengah Berlangsung!

5. Soulyu Lip Flush Pillow Talk - Lipstik: Soulyu Lip Flush Pillow Talk memiliki sentuhan warna yang sempurna, powdery, lembut, cantik, dan mempesona. Diperkaya dengan vitamin E, Jojoba Oil dan Ekstrak Gingseng yang aman untuk bibir Anda. Dapatkan produk ini seharga Rp75.050 saja dari harga Rp79.000.

Sederet manfaat belanja di AladinMall by Mister Aladin, nyesel kalau nggak coba!

Belakangan ini, belanja online telah menjadi habit atau kebiasaan masyarakat. Banyak orang yang menyukai online shopping karena dinilai lebih praktis, efisien, hemat waktu, dan pastinya lebih murah!

Terlebih kalau Anda belanjanya di AladinMall by Mister Aladin, ada banyak diskon menarik yang enggak bakal bikin dompet jebol! Seperti Promo Tengah Bulan Cuci Gudang dengan diskon up to 96 persen ini contohnya.

Selain itu, belanja di AladinMall by Mister Aladin juga bebas ongkir se-Indonesia! Anda juga bisa memilih opsi same day service supaya barang yang dipesan bisa dikirim di hari yang sama!

Informasi AladinMall by Mister Aladin

AladinMall by Mister Aladin merupakan platform belanja online yang berada di bawah naungan perusahaan multinasional MNC Group. Dengan belanja di AladinMall by Mister Aladin, apa pun kebutuhan Anda bisa didapat dengan lebih praktis, lebih murah, dan produk selalu original.

Pastikan Anda tidak ketinggalan dengan informasi seputar promo lainnya. Untuk kabar terbaru, ikuti akun Instagram @aladin.mall. Selain itu, Anda juga bisa melakukan kunjungan ke situs resmi AladinMall di http://aladinmall.misteraladin.com dan klik di bagian banner bertuliskan promo, atau akses melalui aplikasi Mister Aladin di Google Play Store atau App Store.

BACA JUGA:Beli Produk Mayora di AladinMall Aja, Ada Diskon s.d 50%, Ekstra Voucher + Gratis Ongkir se-Indonesia! Buruan Promo Terbatas!

BACA JUGA:K-Oral Pertama di Indonesia, Click x NCT 127 Kini Ada di AladinMall dengan Diskon Spesial dan Gratis Ongkir se-Indonesia!