SELEB muda Tanah Air bernama Elina Joerg kerap menjadi sorotan warganet karena sosoknya yang cantik. Tak hanya itu, ia juga terkenal memiliki bakat dan prestasi yang luar biasa di industri hiburan seperti seni peran dan modeling.

Gadis kelahiran tahun 1999 tersebut dikenal sebagai aktris muda blasteran Jerman-Batak yang sukses. Karirnya meningkat sejak kecil terutama setelah berhasil bermain peran dalam sinetron Mermaid in Love. Ia kini tetap aktif berkarir dalam dunia seni peran dan modeling. Elina juga kerap kali membagikan potretnya yang cantik dan seksi di media sosial.

Penasaran dengan sosok terbarunya yang semakin dewasa? Berikut 7 potret memikat Elina Joerg yang berhasil dirangkum dari Instagram pribadinya @elinaaaaajoerg

1. Stylish dan trendi

Memang tidak bisa dipungkiri aktris muda tersebut memiliki gaya berpakaian yang stylish dan trendi. Potretnya di atas mencerminkan gaya berpakaian anak muda yang sederhana namun berkesan stylish. Ia terlihat mengenakan white t-shirt yang padukan dengan jeans sobek yang kece. Elina juga tambahkan sneakers dan topi jeans untuk memaksimalkan penampilan.

2. Cantik dengan hanbok

Berikutnya ada potret Elina yang sungguh cantik mengenakan baju tradisional asal Korea Selatan bernama hanbok. Hanbok yang berwarna cerah dengan sentuhan mewah tersebut terlihat sangat cocok pada kulit Elina yang putih dan mulus. Ia juga berpose dengan anggun dan mempesona sehingga sosoknya tampak seperti putri kerajaan Korea.

3. Seksi dengan tampilan sporty

Potret Elina Joerg dengan gaya berpakaian sporty juga tak kalan mempesona. Hanya dengan kaos crop tanpa lengan dan celana training berwarna senada, sosok Elina terlihat sungguh menawan. Tampilannya juga terlihat seksi karena bajunya ditambah posenya yang menggoda. Tak heran potret cantik tersebut pun mendapat banyak pujian dari penggemarnya.

“Cantik bangettt woeeeeeee ya Allah masya Allah” puji @vialfianput**

“cakepp bangett masyaallah ❤️🙌” puji @hllnaptri**

4. Berparas bule

Memiliki darah keturunan Jerman-Batak tentu membuat penampilannya tampak seperti bule. Wajahnya blasterannya semakin terlihat pada matanya yang cokelat dan kulitnya yang putih cerah. Ia juga memiliki rambut berwarna cokelat dan hidung mancung sehingga penampilannya sangat cantik dan mempesona.

5. Tampil seksi dengan latar alam

Berikutnya ada potret Elina yang pesonanya juga tak kalah seksi. Ia terlihat mengenakan bra dan rok yang senada sehingga tampilannya tampak begitu seksi. Ia juga berpose percaya diri dengan menyender pada pembatas dan meletakkan kedua sikut di atasnya. Potret Elina di atas semakin terlihat indah dengan adanya pemandangan alam berupa laut di belakangnya.

6. Potret cantik dengan alam yang indah

Potret di atas juga salah satu foto Elina yang tampak indah menyatu dengan alam. Pemandangan alam yang indah tersebut diketahui sebagai salah satu daerah terkenal di Bali. Dalam foto, Elina juga tampak begitu mempesona memamerkan sosoknya yang bersinar dan menawan. Tak lupa ia mengenakan pakaian yang berkesan seksi sekaligus trendi.

7. Tampil anggun dengan gaun merah

Terakhir ada potret Elina Joerg yang tampak begitu anggun seperti seorang bangsawan. Ia terlihat anggun mengenakan dress panjang tanpa lengan berwarna merah dan sepatu heels berwarna hitam. Elina juga tambahkan tas berwarna putih yang memaksimalkan tampilan glamornya. Unggahan di atas pun tentu berhasil mendapat banyak pujian dari penggemarnya di media sosial.

“Gila cantik banget” puji @sinduap**

“Cantiknya kk elina❤️❤️❤️❤️❤️❤️” puji @89sicom**

“You're the most badass beautiful indonesia milenial superstar all of time” puji @imammulya.19**