AJANG kompetisi MasterChef Indonesia Season 8 telah mengenalkan banyak chef berbakat Indonesia kepada publik. Salah satu peserta yang menarik perhatian penonton karena kemampuan memasaknya yaitu Bryan Ferrysienanda.

Setelah mengerahkan kemampuan terbaiknya, Bryan pun berhasil lolos sampai ke posisi Top 5 MasterChef Indonesia Season 8. Pria kelahiran tahun 1995 tersebut merupakan lulusan Kendall College, Chicago, Amerika Serikat mengambil jurusan Culinary Arts.

Setelah lulus dari MCI 8, kini Bryan mulai aktif membuat konten seru di YouTube channel miliknya untuk menghibur para penggemar. Seperti pada video yang diunggah kali ini, Bryan berkesempatan untuk collab dengan salah satu kontestan MasterChef Indonesia Season 8 yaitu Febs. Dalam collab tersebut, Bryan memberikan Febs sebuah challenge yang diberi nama 75 Ribu Challenge.

75 Ribu Challenge dimulai dengan Febs yang harus menebak kata ‘How Are You’ berdasarkan bahasa dari berbagai negara. Setiap tebakan yang benar, maka nilainya adalah uang sebesar 20 ribu Rupiah. Berhasil menebak 3 bahasa, Febs kemudian mendapatkan uang sebesar 60 ribu Rupiah yang harus ia belanjakan. Dengan uang tersebut, Febs memutuskan untuk membuat makanan yang terinspirasi dari Vietnam yaitu Bahn Mi yang terbuat dari roti baguette.

Namun karena Bahn Mi yang Febs buat menggunakan roti hot dog, maka ia menyebutnya Vegetarian Bahn Mi sebab di dalamnya berisi jamur enoki dan jamur oyster.

“Ini Bahn Mi yang tipe vegetarian karena pakenya 2 type of mushroom di sini. Tadi pake enoki sama oyster. Kalo pakenya baguette sih jadinya Bahn Mie Chao, tapi karena ini hot dog bun, ya whatever you called it deh,” ujar Febs.

Secara keseluruhan, Bryan mengatakan bahwa kreasi Bahn Mi ala Febs ini enak banget!

Buat yang penasaran dengan keseruan Bryan dan Febs, langsung aja cek videonya hanya di YouTube Channel Bryan Ferrysienanda, ya!

