5 pelawak legendaris Indonesia yang sangat terkenal di era 1990-an memang menarik untuk dibahas. Di dunia hiburan Indonesia, tak hanya terkenal akan film dan sinetronnya, namun juga beberapa acara terkait komedi.

Dari era 1990-an diketahui perkembangan acara komedi Indonesia berkembang pesat. Bagaimana tidak, di era tersebut telah banyak pelawak terkenal yang wara-wiri di layar kaca.

Lantas, siapa saja pelawak legendaris Indonesia yang sangat terkenal di era 1990-an? Untuk mengetahuinya, simak ulasan okezone berikut ini

1. Benyamin Sueb

Siapa yang tak kenal dengan aktor legendaris satu ini? Aktor, musisi, dan komedi Indonesia ini lahir pada 1939. Selama berkarier di dunia hiburan, Benyamin menjadi salah seorang pelopor industri lawak Indonesia dengan lagu-lagu dan film-filmnya.

Diketahui, semasa hidupnya, Benyamin telah menghasilkan sekitar 75 album musik dan 53 judul film yang diproduksi sejak era 1950-an. Beberapa filmnya pun populer dan melegenda hingga kini. Seperti; Benyamin Biang Kerok, Si Doel Anak Betawi, dan Tarzan Kota.

Baca Juga: Peduli Pejuang Kanker, Donasi Rambut bersama Lifebuoy x MNC Peduli Tengah Berlangsung!

2. Asmuni

Jika mendengar tentang Srimulat mungkin tak asing dengan pelawak satu ini. Pelawak yang identik dengan grup Srimulat ini diketahui telah melegenda pada masanya.

Identik dengan kumis persegi tepat di bawah hidung, Asmuni aktif menjadi pelawak sejak 1950 saat bertemu dengan komedian Bing Slamet. Pelawak asal Jombang ini mulai tenar ketika direkrut oleh pendiri Srimulat pada 1976 silam.

Semasa hidupnya, Asmuni telah membintangi banyak film, mulai dari Raja Pungli, Senjata Rahasia Nona, Montir-Montir Cantik, Cintaku di Rumah Susun, hingga Nyoman Cinta Merah Putih.

3. Kang Ibing

Lahir dengan nama Raden Aang Kusmayatna Kusiyana Samba Kurnia Kusumadinata, Kang Ibing adalah aktor kelahiran 1946 yang tergabung dalam grup lawak De’Kabayan bersama Aom Kusman dan Suryana Fattah. Aktif dalam kesenian Sunda, Kang Ibing juga menjadi sosok aktor yang lekat dengan image Si Kabayan.

Wafat pada 2010 lalu, semasa hidupnya, kang Ibing sudah berperan dalam berbagai film seperti Si Kabayan, Si Kabayan dan Gadis Kota, dan Warisan Terlarang.

4. Abah Us Us

Achmad Yusuf Wargapranata atau lebih dikenal dengan Abah Us Us adalah pelawak kelahiran Bandung yang aktif di dunia hiburan sejak 1950-an akhir. Tenar bersama grup lawak D’Bodors dengan anggota lain Kang Uyan, Kang Safa, dan Kang Engkus, Abah Us Us dikenal berkat penampilan ikoniknya yang sering menyematkan peniti besar di bajunya.

Wafat pada 2010, semasa kariernya, Abah Us Us telah membintangi banyak film seperti Djuara Sepatu Roda dan Gembira Bersama Tante hingga tahun 90-an seperti Jual Tampang.

5. Jojon

Penggemar dunia hiburan Indonesia pasti tak asing lagi dengan sosok Jojon. Pelawak yang tenar berkat kumis ala Hitler juga celananya yang selalu dipasang tinggi-tinggi ini selalu dikenang oleh masyarakat Indonesia.

Mula aktif di dunia hiburan sejak 1975 silam, Jojon sering berperan di film seperti Tiga Dara Mencari Cinta, Barang Antik. Sementara di layar televisi, ia tampil di film Mandragade hingga Zorro Jantuk Betawi, Jojon juga sempat merilis album pop Sunda berjudul Pamali. Pelawak asal Karawang Barat ini wafat pada 2014 akibat serangan jantung.

Itulah 5 pelawak legendaris Indonesia yang terkenal di era 1990-an.

(RIN)