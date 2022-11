PESONA Nafa Urbach tak pernah padam. Meski sudah jarang tampil di layar kaca, kecantikan dan keseksian mama muda ini sukses mencuri perhatian.

Seperti potret Nafa Urbach saat menjalani pemotretan kali ini. Busana yang dikenakan sangat tertutup. Sebuah gaun panjang, menutupi seluruh tubuhnya. Bahkan lengan dress itu juga panjang.

Namun gaun bernuansa putih terang ini melekat rapat membuat siluet lekuk tubuh Nafa terlihat indah. Body goalsnya berhasil membuat mata berbinar tak ingin berpaling.

BACA JUGA :Β 6 Outfit ke Pantai ala Nafa Urbach, Tanpa Pakai Bikini Auranya Tetap Seksi!

Rambut panjang perempuan 42 tahun ini tergerai. Menampilkan wavy look hair karya hairstylist Jooe Yunedi yang membuatnya sangat berbeda.

BACA JUGA :Β Viral Pedagang Ikan Cantik di Mamuju, Parasnya Mirip Artis Nafa Urbach!

Polesan makeup natural look membuat Nafa semakin mempesona. Belum lagi ditambah dengan aksesoris anting panjang yang semkain menampilkan sisi anggun Nafa.

Pose mengangkat tangan membuat keseksian semakin terlihat sempurna. Bagian pinggang begitu ramping. Gaun dari Look at Her ini berhasil memperlihatkan sisi sensual yang dimiliki perempuan kelahiran Magelang tersebut.

"Masih dalam edisi putih putih . Maap kulanuwun dulu ini sekali sekali slemehoy πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚ kembali lagi kita salahkan stylish ama fotografernya kalian bikin gaduh , ……………………….Photographer," ungkap Nafa dalam caption unggahan fotonya ini.

Baca Juga: Lifebuoy x MNC Peduli Ajak Masyarakat Berbagi Kebaikan dengan Donasi Rambut, Catat Tanggalnya!

Pose selonjoran ini semakin membuat tampilan Nafa menantang adrenalin. Bibirnya dibuat sedikit terbuka memancar sisi liar yang ia miliki. Belum lagi tatapan tajam dari mata kenarinya membuat para pria klepek-klepek. Netizen tak tahan untuk tak berkomentar terkait unggahan Nafa Urbach. Hampir sebagian besar memuji penampilan Nafa Urbach yang awet muda.Β "Gitu-gitu aja nggak tua-tua. Gue udah tua tapi dia masih muda aja," kata @ gustinoa***. "Idola istri impianku nih kawan. Betapa diberkatinya pria yang bisa mendapatkan cintanya," curhat @0_stanl***. "Semlohai tenan," puji @kusmi_ning**. "UWOWWWWW HAWT AUNTYY😍😍😍😍😍😍😍😍πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯," ujar @natashaur*** "definisi makin tua makin cantik dan segarπŸ₯°πŸ₯°," kata @ridasof*** "Cantik...sexy...," tutur @setiawat****