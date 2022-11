DIANA Dee Starlight makin eksis. Job nyanyinya sekarang bertaburan, mungkin berkat dirinya punya banyak pengikut di media sosial.

Gaya Diana Dee Starlight di Instagram yang super seksi jadi salah satu senjatanya untuk mendapatkan pasar di masyarakat dan tak bisa dipungkiri itu berhasil. Lihat saja, Instagram Diana Dee isinya gak cuma selfie seksi doang sekarang.

Nah, di unggahan 2 hari lalu saat berita ini dimuat di MNC Portal, Senin (21/11/2022), Diana Dee membagikan foto kegiatannya mengisi acara di Holywings. Tapi, bukan Tante Diana Dee kalau gak bikin heboh.

Bukan sekadar potret di atas panggung menghibur tamu, tapi dia malah menonjolkan foto di dalam toilet. Out of the box banget, bukan?

Di artikel ini, kami coba rangkum 3 potret seksi Tante Diana Dee dudukin kloset sebelum manggung. Intip yuk:

1. Cantik banget!





Wajahnya di sini benar-benar seperti Barbie. Tante Diana Dee mengenakan softlens abu-abu tua yang membuat wajahnya seperti boneka.

Dress abu-abu yang dikenakan sangat ketat, membuat bagian dadanya 'nyeplak' sempurna. Malah, dia sadar bagian itu menonjol, tante pemersatu bangsa ini berpose majukan tubuh. Benar-benar menggoda netizen banget!

"Definisi wanita lapang dada," celetuk @decoc****.

"Terlalu berat beban Anda," tulis @andre******.

2. Pose 'pasrah' nempel dinding





Gak aneh kalau Tante Diana Dee berpose 'awkward'. Lihat saja foto kedua ini, dia memberikan pose 'pasrah' seraya kepala dan tangannya ditempelkan ke dinding.

Posenya makin menggoda karena Tante Diana Dee sengaja memejamkan mata dengan mulut dibuka sedikit yang memberi kesan sensual di foto ini. Area paha yang terekspos karena dress super pendek juga jadi perhatian lain yang pastinya gak dilewatin netizen, bukan begitu?

Belt body hitamnya bikin dia terlihat singset. Karena belt itu juga, lekukan tubuh Tante Diana Dee makin terbentuk. Body goals gak menurut Anda?

3. Senyum manis duduk di kloset

Foto dudukin kloset lainnya yang sayang untuk dilewatkan adalah yang satu ini. Tante Diana Dee tampak tersenyum manis ke arah kamera seraya badannya masih di pose 'pasrah' sebelumnya. Di foto ini, kita bisa lihat sisi manis dan lembut dari Tante Diana Dee yang kebanyakan dia sembunyikan. Melihat Tante Diana Dee senyum manis begini, apa yang ada di benak Anda? So, itu dia 3 potret seksi Tante Diana Dee dudukin kloset di toilet sebelum manggung di Holywings. Kelakuannya ajaib tapi berhasil bikin mata melek, ya!