PRODUK fashion Indonesia memang sudah banyak yang mendunia, beberapa karya desainer Anak Bangsa pun sudah digunakan oleh banyak artis di seluruh dunia. Desainer Indonesia pun juga sudah tampil di beberapa Fashion Week.

Kini, ada 7 desainer muda ISWI Fashion Academy yang siap unjuk gigi di Thailand Fashion Week 2023 pada 29-30 November 2022.

Ketujuh desainer muda itu antara lain Syarifah Nadhila S, Natania Laurens, Nadia Veronica, Fidela Azalia H, Mayna Isniati, Julia Alfarzca S. Kakiay, dan Prajna Ayu Majedah. Mereka mengisi dua slot runway yang masing-masing berkolaborasi dengan brand lokal yaitu Ida Wachyuni dan Rumah Ampiek.

"Keterlibatan anak-anak ISWI Fashion Academy di Thailand Fashion Week 2022 menjadi kesempatan bagi mereka untuk tahu dan melek dunia fashion internasional. Ini sekalian menguji mental mereka di dunia fashion bertaraf dunia," kata Nani Sunarni selaku Direktur ISWI Fashion Academy di The Neighbourhood Jakarta.

"Anak-anak ini harus menjajal dunia fashion show Internasional agar mereka juga punya bayangan bagaimana pasar dunia dan dengan begitu, karya yang dibuat menjadi lebih berkualitas tanpa meninggalkan identitas brand dan juga DNA Indonesia-nya," tambah Lenny Agustin selaku dosen yang juga profesional desainer.

Dari dua slot yang diambil di Thailand Fashion Week 2023, masing-masing koleksi sangat kuat identitasnya. Pada kolaborasi ISWI Fashion Academy X Ida Wachyuni, koleksi yang dihadirkan bernuansa hitam dengan keindahan Burung Enggang dari Kalimantan Tengah sebagai statement utamanya.

Baca Juga: Lifebuoy x MNC Peduli Ajak Masyarakat Berbagi Kebaikan dengan Donasi Rambut, Catat Tanggalnya!

Sementara itu, pada koleksi kolaborasi kedua yaitu ISWI Fashion Academy X Rumah Ampiek, koleksi menonjolkan keindahan tanaman Mangrove yang melintang di hampir seluruh wilayah Balikpapan, Kalimantan Timur. Tanaman mangrove ini tersaji dalam motif batik printing yang ada di permukaan material semi sutra. Kesan mewah jadi sorotan utamanya.

"Kami bertujuh itu mendesain dari nol sampai jadi produk fashion. Namun, ide dasar dari dua kolaborator kami yaitu Ida Wachyuni dan Rumah Apiek," terang salah seorang desainer muda, Prajna Ayu Majedah.

Dia menjelaskan, tentu ada fase revisi, tapi akhirnya selesai tepat waktu walau sempat dari pihak Thailand Fashion Week minta perubahan size di akhir waktu.

"Syukur semua selesai dengan baik dalam 1 bulan pengerjaan. Kami tentu bangga dengan produk pertama kami ini, apalagi langsung tampil di runway Internasional membawa nama baik Indonesia," tambah Dena, sapaan akrab Prajna Ayu.

Secara total, ada 20 looks yang akan diperlihatkan ISWI Fashion Academy di Thailand Fashion Week 2023, 10 looks ISWI Fashion Academy X Ida Wachyuni dan 10 looks ISWI Fashion Academy X Rumah Ampiek.