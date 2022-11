Charity Run yang diadakan oleh MNC Group pada 20 November lalu berlangsung sangat meriah. Antusiasme para peserta sangat tak terbendung. Bahkan, jauh-jauh hari sebelum acara dimulai, tiketnya sudah habis terjual!

Kegiatan yang dihadiri langsung oleh Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo ini dimulai dari iNews Tower yang berada di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, dan berakhir di Fincen. Selama kegiatan berlangsung, ada banyak pameran serta diskon menarik yang bisa Anda temukan, seperti di booth AladinMall by Mister Aladin.





Ada apa aja di booth AladinMall by Mister Aladin?

Saat event MNC Fun Charity Run berlangsung kemarin, ada banyak sekali kejutan yang bisa para peserta dapatkan ketika mereka mengunjungi booth AladinMall by Mister Aladin yang berada di kawasan MNC Centre Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Mulai dari ekstra diskon 5%, gratis ongkos kirim (ongkir) se-Indonesia, hingga mystery box senilai Rp900.000 yang bisa didapatkan dengan harga Rp10.000 saja menggunakan kode voucher BUATKAMU.

Selain itu, ada banyak juga display yang menarik dan pastinya original sehingga pelanggan tidak perlu ragu untuk belanja online karena dapat melihat contoh barangnya terlebih dahulu di booth. Plus, Anda bisa dapat harga yang lebih murah!





Bisa belanja apa aja di AladinMall by Mister Aladin?

AladinMall by Mister Aladin merupakan marketplace yang menyediakan berbagai macam kebutuhan mulai dari makanan, minuman, obat-obatan, vitamin, fesyen, elektronik, gadget, peralatan rumah tangga, aksesoris, voucher belanja, dan masih banyak lagi item lainnya dengan harga yang super murah dan gratis ongkir se-Indonesia!





Berikut adalah beberapa rekomendasi produk yang bisa Anda dapatkan di AladinMall by Mister Aladin dengan harga super hemat





EROC Air Fryer-Kapasitas 5.5 Liter

EROC Air Fryer dengan kapasitas besar 5.5 L mampu membantu Anda untuk membuat makanan lebih sehat tanpa minyak. Dengan desain yang elegan, kontrol knop dan elegan, membuat tampilan EROC lebih indah. Miliki produk ini seharga Rp299.000 saja dari harga Rp999.000.





Laptop Axioo Cyberbook (RAM 16GB/500GB SSD NVMe)

Performa Unggulan untuk para Kreator dan Professional! Perkenalkan Laptop Axioo Cyberbook (RAM 16GB/500GB SSD NVMe) dengan Processor: Intel® Core™ i7-1260P (12 Core 16 Threads, TDP:28W) yang siap membantu pekerjaan Anda dengan smooth tanpa hambatan! Miliki produk ini seharga Rp17.845.000 saja dari harga Rp19.999.000.





Jabra Elite 7 Active True Wireless Earbuds

Perkenalkan Jabra Elite 7 Active True Wireless Earbuds dengan spesifikasi bluetooth 5.2 serta noise cancelled yang mumpuni di bidangnya. Menjadikan pengalaman mendengarkan musik Anda menjadi lebih sempurna tanpa gangguan! Miliki produk ini seharga Rp2.190.000 saja dari harga Rp3.490.000.





Buat Anda yang kelewatan, jangan bersedih, nantikan event-event selanjutnya dari AladinMall by Mister Aladin!

Event MNC Fun Charity Run ini memang berlangsung sangat meriah. Tapi, bagi Anda yang belum bisa hadir, jangan khawatir! Karena AladinMall by Mister Aladin masih punya banyak kejutan lainnya yang nggak kalah seru! Makanya, pantengin terus website maupun sosial media kami supaya Anda nggak ketinggalan promo menariknya lagi!

Plus, belanja di AladinMall by Mister Aladin juga gratis ongkir ke seluruh Indonesia jika Anda memilih opsi pengiriman dari SAP! Anda juga bisa menggunakan fitur same day service supaya barang yang dipesan bisa dikirim di hari yang sama pada saat order!





Informasi AladinMall by Mister Aladin

AladinMall by Mister Aladin merupakan platform belanja online yang berada di bawah naungan perusahaan multinasional MNC Group. Dengan belanja di AladinMall by Mister Aladin, apa pun kebutuhan Anda bisa didapat dengan lebih praktis, lebih murah, dan produk selalu original.

Pastikan Anda tidak ketinggalan dengan informasi seputar promo lainnya. Untuk kabar terbaru, ikuti akun Instagram @aladin.mall. Selain itu, Anda juga bisa melakukan kunjungan ke situs resmi AladinMall di aladinmall.co.id dan klik di bagian banner bertuliskan promo, atau akses melalui aplikasi Mister Aladin di Google Play Store atau App Store.

