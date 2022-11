RAISA baru saja menyelesaikan konser tunggalnya di Kuala Lumpur, Malaysia. Dia mengaku, penonton di konser tersebut amat sangat luar biasa.

"Last night won the best audience award! Se seru itu! Korang were attentive, very detailed about arrangements, and even my tiny jokes," kata Raisa dikutip dari keterangan unggahan, Selasa (22/11/2022).

Di konser tunggalnya tersebut, Raisa tampil sangat memukau. Suara dan musiknya yang indah membuat penonton terhanyut dibawa suasana. Di sisi lain, tampilan Raisa pun sayang untuk tidak dibahas.

Yaya, sapaan akrabnya, tampil super cantik dengan dua outfit yang berbeda. Pertama ia mengenakan long dress hitam dengan slit-back asken dan satunya silk blazer merah dengan korset statement.

Pujian banyak diberikan atas tampilan superstar-nya tersebut. Misal datang dari Marsha Timothy, "Gorgeous Yayaa," katanya. Lalu, sang suami, Hamish Daud, pun terpantau ikutan komen, "Emoticon fire, fire, fire, fire."

Di sisi lain, salah seorang fans Raisa dari Malaysia membubuhkan komen yang sangat indah.

"The 12 year wait was truly worth it. Breathtaking show Raisa! Absolutely enjoyed every single moment. But please, don't make us go thru so many years again. Selalu datang lagi ke KL lepas ni tauuu. Love you Raisa," kata @adura**.

So, berikut ini 5 potret cantik Raisa saat konser di Kuala Lumpur, Malaysia:

1. Keanggunan seorang Raisa





Di potret pertama, kita lihat sisi Raisa yang super anggun dan berkelas. Ia tampil memancarkan aura bintang yang tak akan pernah bisa tergantikan.

Raisa terlihat cantik nan anggun dalam balutan dress hitam dengan belahan tinggi sepaha di belakang outfitnya. Rambutnya dibiarkan terurai, memberi kesan natural sekaligus cantik memesona. So gorgeous!

2. Detail slit dressnya





Nah, ini adalah detail belahan dress Raisa saat manggung di Kuala Lumpur. Aksen slit yang ada di dress tersebut memberi kesan seksi, karena belahannya super tinggi hingga ada di paha. Confetti yang beterbangan menjadi saksi luar biasanya tampilan Yaya di KL.

3. Penghayatan maksimal!





Bukan Raisa kalau tidak total saat manggung. Ini adalah potret dirinya bernyanyi dengan penuh penghayatan. Di sini, dia tampil berbeda dengan blazer merah. Rambutnya pun dikuncir, tidak seperti foto sebelumnya. Cool!

4. Detail baju kedua

Senyum Raisa merekah melihat saking menakjubkannya malam kemarin. Di sini kita juga bisa lihat outfit Yaya lebih jelas. Dia mengenakan silk blazer merah dipadukan dengan statement korset perpaduan merah dengan hitam dengan detail manik-manik super indah. Ia padukan dengan palazzo high waist yang membuat kakinya super jenjang. So pretty. 5. Raisa and Tim

Dan ini dia potret Raisa dan Tim di konser semalam di KL. Semua pakai baju serba hitam, termasuk Raisa dengan dress hitam penutup konser megahnya. Pose duck face Raisa bikin gemas, ya?