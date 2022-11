MISTER Aladin tengah merayakan special anniversary Mister Aladin yang ke-7 dengan tema Lucky Seven, AladinMall selaku anak perusahaan pun ikut memberikan diskon menarik kepara para Aladiners! Anda bisa dapat diskon sampai dengan 70 persen untuk berbagai kategori produk pilihan loh!

Namun, promonya terbatas nih, yakni hanya sampai 30 November 2022 saja. Maka dari itu, sebelum terlambat, yuk borong semua kebutuhan di AladinMall by Mister Aladin. Kapan lagi bisa dapat harga super hemat kalau bukan di sini!

Rekomendasi produk yang bisa Anda dapatkan dengan harga super murah di event Lucky Seven!

1. Sayang Rose Powder Detergent 800 gr: Sayang Rose Powder Detergent merupakan deterjen yang dibuat dengan teknologi busa salju yang memberikan sensasi adem di tangan saat Anda mencuci. Formula aktifnya juga mampu menghilangkan noda, menjaga warna, dan menciptakan wangi menyegarkan yang tahan lama sehingga cucian menjadi lembut dan wangi! Miliki produk ini seharga Rp13.195 saja dari harga Rp19.740.

2. Dettol Disinfectant Spray Crisp Breeze 450 ML: Dettol Disinfectant Spray dapat membunuh kuman penyebab penyakit di berbagai permukaan. Telah diuji efektivitasnya terhadap virus yang serupa dengan Novel Coronavirus 2019 (2019-nCoV), ketika digunakan sesuai dengan petunjuk penggunaan. Dapatkan produk ini seharga Rp35.362 saja dari harga Rp69.000.

3. Aloha Sprei Emboss Bantal 2 Queen 160 x 200 - Light Blue: Aloha Sprei Emboss Bantal 2 Queen 160 x 200 - Light Blue diproses dengan teknik Disperse sehingga bahan sangat lembut, tidak luntur, tidak cepat pudar, serta tidak kusut. Pinggirannya juga menggunakan karet sehingga dapat terpasang dengan sempurna! Miliki produk ini seharga Rp103.960 saja dari harga Rp113.000.

Baca Juga: Lifebuoy x MNC Peduli Ajak Masyarakat Berbagi Kebaikan dengan Donasi Rambut, Catat Tanggalnya!

4. Sasa Santan Cair 65 ML: SASA Santan Cair merupakan santan kelapa siap pakai yang terbuat dari air kelapa yang segar. Santan Kati diolah dan dikemas secara modern dan higienis menggunakan sterilisasi tinggi sehingga kesegaran dan keaslian santan terjaga dengan baik, serta membuatnya tahan disimpan dalam waktu lama di dalam kulkas. Dapatkan produk ini seharga Rp12.223 saja dari harga Rp15.000.

Selain diskonnya gede-gedean, belanja di AladinMall by Mister Aladin juga gratis ongkir se-Indonesia lho!

Selain bisa dapat diskon hingga 70 persen untuk banyak produk pilihan di Promo Lucky Seven, belanja di AladinMall by Mister Aladin juga gratis ongkir ke seluruh Indonesia jika Anda memilih opsi pengiriman dari SAP! Anda juga bisa menggunakan fitur same day service supaya barang yang dipesan bisa dikirim di hari yang sama pada saat order!

Anda juga tidak perlu meragukan keaslian produk kalau belanja di AladinMall by Mister Aladin. Karena, semua item yang tersedia dijual langsung oleh official store. Sehingga, kualitasnya sudah pasti juara + ada garansi resmi juga untuk beberapa produk tertentu!

Informasi AladinMall by Mister Aladin

AladinMall by Mister Aladin merupakan platform belanja online yang berada di bawah naungan perusahaan multinasional MNC Group. Dengan belanja di AladinMall by Mister Aladin, apa pun kebutuhan Anda bisa didapat dengan lebih praktis, lebih murah, dan produk selalu original.

Pastikan Anda tidak ketinggalan dengan informasi seputar promo lainnya. Untuk kabar terbaru, ikuti akun Instagram @aladin.mall. Selain itu, Anda juga bisa melakukan kunjungan ke situs resmi AladinMall di aladinmall.co.id dan klik di bagian banner bertuliskan promo, atau akses melalui aplikasi Mister Aladin di Google Play Store atau App Store.

BACA JUGA:Tinggal 3 Hari Lagi! Promo Cuci Gudang Diskon hingga 96 Persen di Aladin Mall