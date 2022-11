JAKARTA -Â Perkembangan teknologi informasi membuat setiap orang saat ini seperti dituntut oleh keadaan untuk memiliki berbagai keahlian dalam banyak hal karena berbagai rintangan baru yang hadir.

Dalam dunia jurnalistik, berkembangnya teknologi membuat adanya sistem baru yang diadopsi yakni citizen journalism yang membuat setiap orang dapat menjadi sumber informasi dunia jurnalistik dalam menghadapi persoalan baru. Mengutip dari Cision’s 2022 State of the Media Report, tantangan terbesar jurnalis adalah mempertahankan kredibilitas sebagai sumber berita terpercaya (32%) dan memerangi tuduhan "berita palsu" (hoax).

Selain itu, makin banyaknya kesibukan seseorang di era digital pada akhirnya membuat individu terkadang lalai dan sulit untuk menjaga keseimbangan dalam melakukan segala aktivitas yang dilakukannya, termasuk pekerjaan.

Berangkat dari permasalahan yang ada tersebut BuddyKu mengadakan acara BuddyKu Fest yang disponsori oleh Le Minerale, Telkomsel dan Sasa.

Sebagai bentuk perayaan dari 1 tahun BuddyKu, acara ini terdiri dari beberapa sesi menarik. Salah satunya adalah sesi acara yang bertemakan “Challenges in Journalist and Work Life Balance Workshop” yang dihadiri oleh berbagai narasumber.

Untuk topik “Choose Your Path: The journey for the success” yakni Prabu Revolusi (Direktur Pemberitaan MNC Media), Aiman Witjaksono (Wakil Pimpinan Redaksi iNews TV), Pangeran Siahaan (CEO & Founder Asumsi.co). Lalu, topik “Balance Your Life with Digital Minimalism” yang dihadiri oleh Tommy Tjokro (Chief of Content BuddyKu), Marissa Anita (Jurnalis dan Aktris).

Acara akan dilaksanakan pada hari Jumat 25 November 2022, jam 14.30-16.30 WIB, berlokasi di Auditorium Hall Studio MNC Kb Jeruk, Tower 1 Lt.7 Kb Jeruk, Jakarta Barat. Acara BuddyKu Fest ini dapat dihadiri secara gratis dan peserta bisa mendapatkan benefit berupa e-certificate, merchandise, dan berkesempatan untuk memenangkan hadiah jutaan rupiah. Yuk daftar sekarang dengan link: https://bit.ly/SUCCESSPATHANDJOURNALISM

