7 POTRET seksi Nafa Urbach belakangan ini menjadi perbincangan publik. Beberapa foto cantik nan seksi yang Nafa Urbach unggah di akun Instagramnya, sukses membuat publik terpana.

Meski sudah berkepala 4, paras dan kemolekan tubuh Nafa Urbach tak berubah sama sekali. Ia masih tetap segar seperti Nafa Urbach berusia 20 tahunan.

Penasaran melihat potret seksi Nafa Urbach? Berikut Okezone merangkumnya untuk Anda kagumi.

1. Selonjoran berkebaya





(7 Potret Seksi Nafa Urbach, Foto: Instagram/@nafaurbach)

Foto kali ini memperlihatkan Nafa dengan kebaya warna cerah yang dipadu dengan rok batik coklat muda. Pose Nafa cukup menggoda, namun tidak terkesan nakal.

BACA JUGA :Â 5 Potret WAGs Cantik Sophia Weber, Kekasih Gelandang Jerman di Piala Dunia 2022

2. Seksi berkebaya





(7 Potret Seksi Nafa Urbach, Foto: Instagram/@nafaurbach)

Nafa terlihat cantik dalam busana berbagai warna. Termasuk saat mengenakan kutubaru bunga berwarna hitam ini. Kulit putihnya begitu bersinar ketika dipadu dengan busana yang ia kenakan.

BACA JUGA :Â 5 Potret Sara Arfaoui, WAGs Jerman yang Cantik dan Hot!

3. Dress panjang





(7 Potret Seksi Nafa Urbach, Foto: Instagram/@nafaurbach)

Busana yang dikenakan kali ini sangat tertutup. Sebuah gaun panjang, menutupi seluruh tubuhnya. Bahkan lengan dress itu juga panjang. Namun gaun bernuansa putih terang ini melekat rapat membuat siluet lekuk tubuh Nafa terlihat indah. Body goalsnya berhasil membuat mata berbinar tak ingin berpaling.

4. Angkat tangan





(7 Potret Seksi Nafa Urbach, Foto: Instagram/@nafaurbach)

Pose mengangkat tangan membuat keseksian semakin terlihat sempurna. Bagian pinggang begitu ramping. Gaun dari Look at Her ini berhasil memperlihatkan sisi sensual yang dimiliki perempuan kelahiran Magelang tersebut.

Baca Juga: Saatnya Anak Muda Bangkit Bersama untuk Indonesia Bersama Astra

5. Gaun merah (7 Potret Seksi Nafa Urbach, Foto: Instagram/@nafaurbach) Merah membuat seseorang menjadi lebih terlihat seksi. Seperti foto kali ini, Nafa terlihat sangat menantang dengan gaun panjang beludru merah maroon yang ia kenakan. Terdapat detail tali menjuntai di pinggangnya. Sebuah bross tembaga menempel di turtleneck, membuat kesan anggun semakin terpancar. 6. Seragam SMA (7 Potret Seksi Nafa Urbach, Foto: Instagram/@nafaurbach) Benar bukan? Wajah Nafa masih sangat belia untuk wanita berusia 42 tahun. Lihat saja, saat mengenakan seragam SMA, Nafa masih cocok untuk dipanggil "adek" oleh kakak kelas. 7. Off shoulder dress (7 Potret Seksi Nafa Urbach, Foto: Instagram/@nafaurbach) Gaun ini membuat bahu indah milik Nafa terpampang nyata. Sebuah kalung mungil bertengger di lehernya. Tak lupa, sepasang anting semakin menyemarakkan penampilan Nafa kali ini.