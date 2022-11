MESKIPUN usianya sudah hampir kepala 4, artis cantik Luna Maya memang masih tampil memukau dengan penampilannya. Foto-foto yang kerap diunggah di media sosial Instagramnya pun kerap mengundang decak kagup.

Seperti foto terbarunya di Instagram yang mengadopsi konsep photoshoot tema royal queen dengan tampilan luxury-glam. Luna Maya pun tidak berfoto sendirian, dia pun mendapat partner foto tapi kali ini bukan manusia.

Luna Maya kali ini berfoto dengan anjing. Supaya menyatu dengan tema utama, anjing yang dibawa luna ke set foto pun didandani layaknya anggota kerajaan dengan aksesori emas di kepala dan lehernya.

Di pemotretan kali ini, Luna Maya benar-benar memperlihatkan kualitasnya sebagai selebriti dan model profesional. Tak ada kesalahan satu pun yang terlihat di foto yang sudah disukai 76 ribuan netizen, padahal belum 24 jam dibagikan.

So, berikut 3 potret cantik Luna Maya foto bareng anjing dengan tema photoshoot royal queen, dikutip dari akun Instagram pribadinya, Kamis (24/11/2022):

High fashion look!

Di foto pertama, kita sudah disuguhkan dengan ekspresi mahal Luna Maya. Gesture tubuh bermain di sini, dengan tatapan mata innnocent yang memabukkan. Sekalipun fotonya tiduran seperti ini, tapi hasil akhirnya tetap high fashion, bukan? Terlebih, aksesori yang dikenakan Luna masih terlihat jelas dan menambah keindahan fotonya. So gorgeous!

Queen and her favorite!

Kalau di sini, Luna Maya terlihat sangat fierce. Cara dia memegang anjing pun sangat elegan, layaknya membawa tas mahalnya.

Hal yang perlu diapresiasi di sini adalah bagaimana Luna Maya mempresentasikan koleksi Sebastian Gunawan dengan sangat epik. Tangannya sangat statement dan bagian tengah dada ada aksen cut-off yang memberi kesan elegan sekaligus mature.

Luna Maya dan aura bintangnya

Di foto terakhir, kita bisa lihat bersama bagaimana Luna Maya menjelma menjadi ratu segala ratu. Hanya berdiri memang posenya, tapi Anda bisa lihat aura bintang terpancar dengan sendirinya dari tubuh Luna.

Tatapan mata super strong, attitude badan sangat terjaga, dan semua itu menciptakan looks yang mahal. Sang fotografer, Hariono Halim berhasil meng-capture sisi Luna Maya yang super stunning.

Komentar positif membanjiri unggahan ini.

"Wanita yang selalu cantik dalam segala suasana, itulah Luna Maya," komen @tiaraaulia**.

"Munduran dikit Mbak Bulan. Itu cantiknya kelewatan," tulis @laginafas****.

"Masyaallah kak cantik sekali," puji @rnw_dreamsh***.

"Tingginya real, no edit-edit. Cantiknya real no edit-edit. Nggak perlu pengakuan biar dibilang princess sudah kelihatan memang looksnya princess. The real Princess," ungkap @triana******.

"Aura queen real! Bukan incess incesaan," ungkap @windafs*****.