MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengapresiasi partisipasi desainer asal Indonesia, Entin Gartini dalam ajang Vancouver Fashion Week di Kanada sebagai upaya promosi produk fesyen lokal di dunia internasional.

"Saya sangat bangga karena Ibu Entin ini ada di Kanada dan sebagai desainer Indonesia berhasil masuk di Vancouver Fashion Week," kata Sandiaga dalam "Weekly Brief with Sandi Uno" di Gedung Sapta Pesona, Jakarta Pusat, Senin (21/11/2022).

Entin yang merupakan desainer Indonesia dan berdomisili di Kanada ini memamerkan koleksinya yang bertema "Le charme de la natureโ€ bersama dengan UMKM asal Kota Pagar Alam, Sumatra Selatan, yaitu Besemah Pagar Alam. Koleksinya berfokus pada produk kain ecoprint dan tas sulam pita karya narapidana wanita Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang.

Selain itu, pada 2020 Entin juga sempat masuk dalam nominasi The Best Fashion Designer in Ottawa.

"Semoga dengan prestasi yang diraih Mbak Entin ini bisa semakin meningkatkan pengetahuan masyarakat Kanada terhadap produk-produk ekonomi kreatif, terutama produk fesyen khas Indonesia," katanya.

Sementara itu, Entin mengungkapkan melalui partisipasinya dalam Vancouver Fashion Week ini menjadi momentum untuk mengenalkan kain ecoprint asal Indonesia di Kanada. Ia juga menyatakan dirinya siap mempromosikan produk-produk UMKM asal Indonesia di Kanada.

"Saya siap menjadi jembatan untuk (pemasaran dan promosi) UMKM di Indonesia (ke Kanada) supaya UMKM di Indonesia bisa revive dan bangkit lagi. Saya senang sekali membantu UMKM di Indonesia," ungkap Entin.

Kegiatan ini juga diikuti oleh pejabat-pejabat eselon I dan II di lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf.

