FESTIVAL Film Indonesia atau FFI 2022 menjadi salah satu ajang awarding terbaik tahun ini. Taburan bintang dengan kharismanya masing-masing memukau publik, terlebih 10 aktor dengan tampilan terbaik di FFI 2022 ini.

Kesepuluh aktor ini memperlihatkan pada dunia bahwa maskulin era baru telah dimulai. Hal itu tergambar dari pemilihan outfit yang dikenakan. Mereka para pria ini tak sekadar mengenakan jas atau tuxedo, melainkan berani eksplorasi gaya dengan style unik.

Ada siapa saja di daftar 10 aktor dengan tampilan terbaik di FFI 2022? Berikut pilihan MNC Portal, diulas pada Kamis (24/11/2022):

1. Jerome Kurnia

Pertama ada Jerome Kurnia. Aktor yang tengah naik daun ini datang ke FFI 2022 mengenakan koleksi Sapto Djojokartiko bernuansa monokrom hitam. Busana tersebut menghadirkan detail berupa hand-embellished Mozaic Amba Jacket, dipadukan dengan songket Sash, Amba Pants, dan mixed material Yayi Short Sleeve Shirt. So cool!

2. Jourdy Pranata

Jourdy Pranata datang bersama Jerome. Mereka tampil sangat serasi mengenakan koleksi yang sama dari Sapto Djojokartiko. Bedanya, Jourdy mengenakan koleksi putih dengan korset aksen yang sangat feminin.

Outfit Jourdy untuk FFI 2022 berupa Darpana Boning jacket, Ikat Selendang, dan Amba Pants. Sekilas, Anda mungkin mengira ini dress, kan? Pretty cool!

3. Dimas Beck

Aktor satu ini tak pernah gagal memukau publik dengan outfit yang dikenakannya. Di FFI 2022, Dimas Beck tampil dengan nuansa akulturasi-look yang kuat terlihat di top-nya. Baju rancangan Tangan Official itu tampak sangat statement dipadukan dengan batik klasik dari Go Tik Swan Hardjonagoro.

Permainan detail aksesori seperti bros kura-kura dan cincin 'sri' punya makna yang berarti untuk Dimas Beck. Brosnya melambangkan panjang umur, sedangkan cincin lambang 'Sri' bermakna kemakmuran. So ethnic but modern taste!

4. Jefri Nichol

Jefri Nichol tak pernah mengecewakan ketika sudah harus jalan di Red Carpet dan untuk FFI 2022 aktor muda berbakat ini memilih busana statement berwarna blue sapphire dengan detail ornamen emas di bagian depan busana.

Sayang sekali, tidak ada informasi terkait dengan siapa desainer di balik outfit super kece ini. Jefri Nichol pun belum membagikan foto dirinya di momen FFI 2022 di feed Instagramnya. Tapi, gaya Jefri Nichol ini amat berkelas dengan kesan klasik yang sukses ditampilkan di Red Carpet FFI 2022.

5. Bio One





Aktor pemeran Gepeng di film 'Srimulat: Hilal yang Mustahal - Babak Pertama' itu hadir di FFI 2022 dengan tampilan super statement. Bio One mengenakan blazer rancangan Otish Vetements dengan aksen tali yang dikepang membuat gayanya sangat edgy.

6. Elang El Gibran





Teman satu film Bio One, Elang El Gibran, datang ke FFI 2022 dengan gaya edgy-casual namun penuh dengan detail. Elang memilih mengenakan cozy-shirt full pattern rancangan Lulut Fi Labibi, pun celana luriknya yang tak kalah mencuri perhatian.

Untuk anting yang dikenakan, Elang mengandalkan Mahija Official yang langsung membuat gayanya terkesan emo-ethnic. Keren banget!

7. Reza Rahadian





Bermain aman dengan tuksedo hitam rancangan Auguste Soesastro berinner putih, Reza Rahadian memberi twist dengan aksen batik klasik yang ada di pinggangnya. Dasi tali hitam yang dibuat pita seperti itu menjadi statement lain yang patut diapresiasi. Sweet look!

8. Chicco Kurniawan





Chicco Kurniawan tampil chic dengan permainan formal look berupa suit by Hartono Gan di-twist dengan kain songket Oscar Lawalata di pinggang. Brooch by Aidan and Ice memberi kesan fresh yang menyenangkan.

9. Vino G. Bastian





Vino G. Bastian datang ke FFI 2022 bersama istri tercinta, Marsha Timothy. Namun, di momen ini dia mengambil sesi foto sendiri yang tampil sangat berkharisma.

Vino mengandalkan tuksedo hitam-putih dengan bow-tie yang manis, tak ada informasi rancangan siapa suit tersebut. Kacamata bulat memberi kesan berbeda dari sosok pria satu ini yang terbiasa tampil mature.

10. Morgan Oey





Tak jauh berbeda dengan gaya Vino, Morgan Oey datang ke FFI 2022 mengenakan setelan tuksedo hitam dengan bowtie. Bedanya, jas yang dipilih Morgan lebih klasik dengan 6 buttons yang statement.

Untuk FFI 2022 ini, Morgan mempercayakan suit yang dikenakannya dari rancangan Wong Hang Tailor. Simple-classic!