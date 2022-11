100+ Istilah bahasa gaul bahasa Jaksel yang wajib diketahui. Fenomena terkait bahasa gaul wilayah ibukota memang tidak ada habisnya.

Bahasa gaul yang identik dengan anak tongkrongan Jakarta Selatan ini telah melekat pada gen Z dan milenial. Tren yang muncul sejak 2018 ini memadukan antara bahasa Indonesia dan Inggris, lho.

Lantas, apa saja istilah gaul bahasa Jaksel yang wajib diketahui anak muda sekarang? Untuk mengetahuinya, simak rangkuman okezone berikut ini.

Berikut ini 100+ rekomendasi istilah gaul bahasa Jaksel dan artinya dirangkum dari berbagai sumber

1. Surely = Pastinya

2. Honestly atau Jujurly = Sejujurnya

3. Salty = Hal yang tidak disetujui atau disukai

4. Flexing = Pamer

5. Prefer = Lebih suka

7. Price = Mahal

8. Introvert/Extrovert: Sikap pendiam dan banyak omong

9. Socially Awkward: Canggung memulai circle pertemanan

10. Closingan = Pesta atau minum sebelum bulan suci

11. CMIIW = Correct Me If I’m Wrong (koreksi jika saya salah)

12. Confirm = Konfirmasi

13. Confuse = Membingungkan

14. Peres = Memuji berlebihan

15. Perhaps later = Mungkin nanti

16. Pordebel = Murah

17. Roaming = Nongkrong tapi tidak mengerti obrolan

18. Salty = Bete

19. While = Sementara

20. You Know = Kamu tahulah

21. Santuy = Santai

22. Fomo = Fear Of Missing Out (Takut Akan Ketinggalan Dengan Segala Hal)

23. Lebay = Lebih

24. Which is = Yang mana, di mana

25. Let’s say = Katakanlah

26. Like – Unlike = Seperti- tidak seperti

27. Literally = Secara harfiah

28. Assess = Menilai

29. Attitude = Sikap

30. Burnout = Stress Berat

31. Circle = Lingkaran pertemanan

32. Clingy = Sifat seseorang yang terlalu bergantung pada orang lain

33. Basically = Pada dasarnya

34. Overthinking : Banyak Pikiran

35. Toxic Positivity: Berpikir positif

36. Better = Lebih baik

37. Bilek atau Be like = Seperti

38. Bit = Sedikit

39. Red Flag: Bendera merah saat berpacaran

40. Degrading = Menghina

41. Denial = Munafik/menyangkal

42. Discuss = Membahas

43. End up = Akhiri

44. Ever = Pernah

45. Eye Catching = Enak dilihat

46. Hectic = Sibuk

47. Body Goals = Kurus

48. Brainstorming = Cari ide

49. Bro mens = Pertemanan yang erat sekali antara dua laki-laki

50. AF = (As f*ck) Banget

51. After = Setelah

52. Corporate = Perusahaan lama

53. Crush = Gebetan

54. Cukstaw = Cukup tahu

55. Fancy = Mahal sekali

56. Fashionable = Jago dandan

57. Figuratively = Secara kiasan

58. Financial freedom = Mapan

59. Mager = Males gerak

60. Make sure = Yakinkan

61. Manjiw = Mantap jiwa

62. Mantul = Mantap betul

63. Gemoy = Gemuk

64. Get back = Kembali

65. Glow up = Dandan

66. Mindfulness = Perhatian

67. Money oriented = Matre atau berorientasi pada materi atau uang

68. Mostly = Sebagian besar

69. Normally = Normalnya, secara normal

70. Healing = Penyembuhan kondisi mental

72. Anyway = Ngomong-ngomong

73. Noted = dicatat

74. Once = Satu kali

75. OTW = On The Way (sedang dalam perjalanan)

76. PAP = Post a Picture (mengirim foto)

77. Around = Sekitar

78. Spill: Beberkan cerita dan gosip baru

79. FU = Follow up (menindaklanjuti)

80. Fuck = Brengsek

81. DC = I Don’t Care (saya tidak peduli)

82. IDK = I Don’t Know (saya tidak tahu)

83. Improvement = Peningkatan

84. Income, revenue, cuan = Pendapatan

85. Jamber = Jam berapa

86. Komuk = Muka/wajah

87. FYI = For Your Information (sekedar informasi untukmu)

88. FYP = For You Page (halaman untuk anda)

89. Anxious: Seseorang yang merasakan cemas pada suatu situasi

90. Hectic = Sibuk

91. TBL = Takut Banget Loh

92. That is = Itu adalah

93. That’s why = Itu sebabnya

94. The point is = Pada intinya

95. Hence = Oleh karena itu, oleh sebab itu

96. High-confi = Konfigurasi tinggi

97. Start-up = Perusahaan rintisan

98. Sugar Coating = Berbicara yang dihalus-haluskan

99. Sugar daddy = Om genit

100. Supposed = Diperkirakan

101. Love language = bahasa cinta yang merujuk pada tindakan atau tanda cinta seseorang terhadap pasangannya.

102. Support system = lingkungan yang saling mendukung

103. Word of affirmation = salah satu dari love language yang memberikan kata-kata positif berupa pujian atau apresiasi terhadap pasangan.

104. Split bill = patungan untuk membayar sesuatu

105. Sleep Call = kondisi di mana pasangan menghabiskan waktu untuk "telponan" di malam hari sampai tidur

Itulah rekomendasi 100+ istilah gaul bahasa Jaksel yang banyak digunakan anak muda kekinian.

