Clarissa Tanoesoedibjo tengah berbahagia, pasalnya tepat hari ini, Kamis 24 November 2022, ia merayakan ulang tahunnya yang ke-26 hari ini.

Pada momen pertambahan usianya kali ini, Clarissa justru memilih untuk berbagi dengan sesama yang membutuhkan sebagai salah satu bentuk syukur atas hari jadinya.

Hal ini terungkap melalui unggahan sang ayah, Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo.

“Happy 26th birthday, my little baby Clarissa. God bless you with good health, happiness and success!,” tulis Hary Tanoesoedibjo, dikutip Kamis (24/11/2022).

Terlihat Hary juga menunggah ulang ajakan dari Clarissa yang mengajak masyarakat untuk berbagi kado yang akan diberikan kepada para pelaku UMKM perempuan, dengan membagikan link Kitabisa.com/birthdayclarissa.

“Saya ingin mengajak kalian semua untuk ikut berbagi ‘kado’ kebaikan kepada pedagang UMKM perempuan yang membutuhkan. Saya yakin, bahwa jika kebaikan dilakukan bersama-sama, dampak kebaikan itu akan jadi semakin besar,” keterangan ajakan berbagi kado.

“Oleh karena itu, yuk ikut berpartisipasi dalam gerakan kebaikan ini dengan ikut donasi di: Kitabisa.com/birthdayclarissa,” bunyi penutup keterangan ajakan berbagi kado tersebut.

