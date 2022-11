WAGs Argentina yang patut Anda beri perhatian lebih adalah Agustina Gandolfo, istri Lautaro Martinez. Perempuan satu ini bukan hanya pandai berpenampilan, tapi jago membuat tubuh ideal.

Beberapa potretnya di Instagram dengan jelas memperlihatkan otot tubuh yang terbentuk sempurna. Tak hanya itu, kulit eksotis yang dimilikinya semakin membuat dia terlihat seksi. Hot mom, nih!

Ya, Agustina Gandolfo dan Lautaro Martinez sudah memiliki satu orang putri cantik. Meski sudah pernah mengandung, tapi body goals Agustina tidak berubah sama sekali, malah makin sempurna.

Tidak percaya? 5 potret Agustina Gandolfo ini mungkin akan membuat Anda takjub sekaligus kagum, karena tampilan WAGs Argentina satu ini gak pernah gagal.

Looks amazing!

Di foto ini. Agustina mengenakan body suit silk dengan aksen cut-off pada bagian tengah depan yang membuat area perut dan sebagian dadanya terlihat. Gegara pakaian ketat tersebut, kita bisa lihat bahwa tubuh perempuan ini benar-benar minim lemak!

Otot perut yang menakjubkan

Di potret ini, kita bisa lihat bersama kalau Agustina benar-benar serius memahat tubuhnya hingga otot perutnya terbentuk sempurna. Potretnya di sini yang hanya mengenakan two-pieces bikini hitam benar-benar menakjubkan!

Perfect body!

Penasaran mau lihat perempuan berotot akan seperti apa? Begini lah bentuknya. Agustina di sini tampak sangat stunning mengenakan orange bikini dan perutnya terlihat sangat kering, menandakan keseriusan dia berolahraga. Kalau menurut Anda, look seperti ini seksi atau too much?

Baca Juga: Saatnya Anak Muda Bangkit Bersama untuk Indonesia Bersama Astra

Potret mengasuh bayi Nah, kalau di sini Agustina tampil casual saat mengasuh anak. Dia mengenakan crop top leopard dipadukan dengan sportswear hitam. Gemas banget, ya! Gaya di rumah saja yang seksi Saat di rumah, Agustina tak pernah tampil biasa-biasa saja. Lihat foto ini, dia tetap memesona dengan body goalsnya. Agustina mengenakan crop top t-shirt putih dipadukan dengan high waist jeans pants. Gaya ini super simple tapi tetap terlihat hot di tubuh Agustina, ya. Demikian 5 potret WAGs Argentina Agustina Gandolfo istri Lautaro Martinez yang super hot!