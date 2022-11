Hary Tanoesoedibjo bersama keluarga tercintanya merayakan ulang tahun Clarissa Tanoeosedibjo yang ke-26. HT – sapaan Hary- membagikan momen perayaan ulang tahun putrinya tersebut pada laman Instagram miliknya.

“Happy Birthday my lovely daughter Clarissa. God bless you with good health, wisdom, happiness and success!,” ujar Hary.

Sebelumnya, Hary juga mengunggah foto Clarissa yang memilih untuk berbagi dengan sesama dalam merayakan hari jadinya. Hary membagikan link Kitabisa.com/birthdayclarissa, dimana Clarissa mengajak masyarakat untuk berbagi kado bagi pelaku UMKM perempuan. Hary juga memposting ajakan dari Clarissa.

“Saya ingin mengajak kalian semua untuk ikut berbagi ‘kado’ kebaikan kepada pedagang UMKM perempuan yang membutuhkan. Saya yakin bahwa jika kebaikan dilakukan bersama-sama, dampak kebaikan itu akan jadi semakin besar,"

"Oleh karena itu, yuk ikut berpartisipasi dalam gerakan kebaikan ini dengan ikut donasi di: Kitabisa.com/birthdayclarissa,” demikian keterangan ajakan berbagi kado.

(mrt)