JAKARTA- Di akhir penghujung tahun ini, semangat Prambors untuk berkreasi menjadi semakin tinggi. Prambors ingin mempersembahkan sesuatu yang spesial terhadap Kawula Muda yang selama ini sudah menjadi pendengar setianya. Mengetahui antusiasme anak muda terhadap produk minuman kekinian, pada tanggal 11 November 2022, Prambors secara resmi meluncurkan kolaborasi dengan salah satu brand F&B dan menghadirkan Kawula Muda Series.

Kawula Muda Series ini terdiri dari 3 seri minuman yang namanya terinspirasi dari show atau program Prambors, ada Kopi MPR (Mangkal Pagi Ryo) yaitu kopi susu creamy yang diracik untuk temani Kawula Muda saat memulai aktivitas sambil mendengarkan siaran Mangkal Pagi Ryo.

Yang kedua, adalah Sunset Trip, minuman yang satu ini basicnya adalah milk tea yang dibuat khusus untuk pecinta teh dan susu, pas untuk dinikmati sore-sore sambil mendengarkan siaran Sunset Trip. Terakhir ada Night Shift dengan rasa yang manis dan unik seperti permen sugus.

Ketiga seri minuman kolaborasi ini, dibanderol dengan harga mulai dari 15 ribu rupiah per-cup dan sudah dapat dinikmati Kawula Muda saat ini juga lewat pembelian online atau datang langsung ke salah satu store terdekat.

“Sebagai pecinta minuman kekinian, gue seneng banget akhirnya Prambors bisa berkolaborasi bareng salah satu brand F&B yang menu minumannya unik-unik. Gue lihat sekarang brand-brand F&B ini sangat kreatif dalam meracik menu minuman baru dan kali ini bareng Prambors dong! Gue berharap kolaborasi ini bisa menjadi teman Kawula Muda saat beraktivitas,’’ tutup Kresna Julio, Penyiar Prambors.

(Wid)