KEDATANGAN para WAGs (Wive and Girldriends) timnas Inggris bukan hanya menyemangati pasangannya selama Piala Dunia 2022 di Qatar. Tapi, mereka juga terpantau habiskan duit nyaris Rp400 juta dalam semalam untuk minum-minum cantik di kapal pesiar setelah tahu Timnas mereka menang melawan Iran dengan skor 6-2.

Menurut laporan Daily Mail, kapal pesiar mewah senilai Rp18,9 triliun tersebut adalah rumah bagi para WAGs selama di Piala Dunia 2022 Qatar. Jadi, nggak heran kalau hanya dalam semalam, perempuan-perempuan cantik itu menghamburkan duit ratusan juta rupiah.

Kekasih Jack Grealish, Sasha Attwood, dan istri dari bek Inggris Harry Maguire, Fern, termasuk dalam komplotan WAGs Inggris yang terciduk minum-minum cantik di kapal pesiar. Mereka diketahui berpesta ria hingga jam 2 pagi.

Hadir juga di pesta itu pacar kiper Timnas Inggris Jordan Pickford, Megan Davison, dan istri dari Kyle Walker, Annie Kilner.

Lebih lanjut, Kilner dilaporkan memimpin pesta mewah tersebut dengan bernyanyi 'I Will Always Love You' karya Whitney Houston di awal party. Dia melanjutkan dengan lagu 'I Will Survive' karya Gloria Gaynor.

Seorang sumber membocorkan aktivitas pesta minum-minum ini ada The Sun, berkata, "Mereka memilih paket minuman premium saat berada di kapal pesiar." Semuanya sudah dibayar sebelum mereka tiba di Qatar.

"Di malam itu, mereka benar-benar bersenang-senang dan minum begitu banyak botol hingga bar diisi ulang keesokan paginya," curhat di sumber yang identitasnya dirahasiakan, dikutip MNC Portal, Senin (28/11/2022).

Kapal pesiar mewah itu menyuguhkan fasilitas luxury yang sulit dilupakan. Di sana ada kolam renang, pusat perbelanjaan, bar, dan seluncuran terbesar di dunia yang ada di sebuah kapal pesiar.

