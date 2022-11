PRINCESS Charlotte, anak kedua sekaligus putri satu-satunya Pangeran dan Putri Wales, Pangeran William-Kate Middleton tengah ramai dirumorkan akan segera menyandang titel baru.

Titel baru yang dimaksud ialah Duchess of Edinburgh, yang kabarnya sengaja disimpan oleh sang kakek, Raja Charless III. Mewarta laporan The Daily Mail, Senin (28/11/2022) Raja Charles III dikatakan ingin mempertahankan peran pewaris tahta ketiga sebagai bentuk tribut, penghormatan kepada mendiang Ratu, Ratu Elizabeth II yang juga memegang gelar tersebut.

Tidak hanya tribut untuk mendiang sang ibunda, namun Raja Charles III disebut ingin memberikan gelar Duchess of Edinburgh kepada Charlotte alih-alih Duke of Edinburgh kepada Pangeran Edward (adik kandung Raja Charless III) juga karena ingin menghormati garis suksesi. Gelar Duke dan Duchess of Edinburgh sendiri merupakan yang salah satu paling senior dalam keluarga kerajaan.

“Diskusi hal ini sedang berlangsung, tetapi hasil yang disukai Raja adalah bahwa gelar ini harus diberikan kepada Putri Charlotte. Sebagai cara dirinya untuk menghormati garis suksesi,” ungkap salah satu sumber pada Daily Mail.

Langkah Raja Charles III untuk fokus pada garis suksesi dinilai jadi langkah penting, mengingat ia merencanakan monarki yang dimodernisasi dan memangkas monarki alias memperkecil struktural kerajaan. Mempromosikan para anggota keluarga kerajaan yang secara langsung berada di garis takhta daripada anggota keluarga yang berada di pinggir.

Hal ini terungkap, setelah berbulan-bulan spekulasi tentang mengapa Raja menahan gelar tersebut untuk Pangeran Edward, yang dispekulasikan banyak pihak akan mewarisi gelar Duke of Edinburgh setelah kematian sang ayah, Pangeran Philip pada 2021. Ketika Pangeran William menjadi Raja kelak, kakak dari Putri Charlotte, Pangeran George akan menjadi Duke of Cornwall dan kemudian Prince of Wales. Sumber menyebutkan, posisi Charlotte secara historis memang penting, karena dia adalah perempuan pertama di Royal Family yang tempatnya dalam garis suksesi tidak akan dilampaui oleh adik laki-lakinya (Pangeran Louis). Gelar Duke dan Duchess of Edinburgh adalah salah satu paling senior di Keluarga Kerajaan. Langkah Raja untuk fokus pada garis suksesi adalah penting, karena Charles III merencanakan monarki yang dimodernisasi dan diperkecil. Orang dalam kerajaan menambahkan bahwa Putri Charlotte tidak akan tergeser dalam urutan suksesi karena adik laki-lakinya, Pangeran Louis dan akan tetap di tempatnya sampai sang kakak, Pangeran George memiliki anak kelak.