UNGGAHAN video TikTok dari seorang influencer sekaligus bintang OnlyFans, Laci Kay Somers, memicu perdebatan publik hingga viral. Ini karena staf Disneyland telah menegur gaya berpakaiannya yang seksi.

Dalam video viral tersebut ia tulis kalimat ”I got hit for dress code at Disneyland”, dengan sosok dirinya yang seksi hanya dengan mengenakan legging hitam, sport bra, dan topi baseball.

Somers juga menunjukkan seolah-olah gaya berpakaiannya yang seksi tersebut bukan suatu hal yang salah untuk dikenakan di Disneyland. Ia bahkan menuliskan kalimat “what I do tho?” sebagai caption video serta tambahan tagar “bodyshaming”

Unggahannya tersebut mendadak viral hingga menimbulkan perdebatan publik. Tidak sedikit warganet yang mendukung dan membela Somers karena gayanya yang terlihat seksi.

"Mereka hanya cemburu," kata yang lain.

”Menurutku tampilanmu menakjubkan!,” tambah seorang pendukung

Namun, di sisi lain juga ada beberapa warganet yang menyebut gaya berpakaiannya tidak pantas di pakai di Disneyland.

“Beli baju, (Disneyland) ada dress code-nya. Ikuti atau pergi,” kata seorang wanita.

“Menjijikan dan sama sekali tidak pantas. Sengaja 'telanjang' dengan tujuan memposting video ini kemudian (seolah-olah) menjadi korban Disney, sangat sampah,” kata orang lain.

"Apakah ada orang yang hanya tampil dengan bra mengetahui ada aturan berpakaian dan kemudian marah jika seseorang menyuruh mereka pergi?" kata wanita lain.

Wanita asal California tersebut lantas membalas komentar yang membencinya dengan mengatakan “Mereka melihat lebih banyak (orang yang tampil seksi) di pantai dan mereka tidak marah pada gadis di sana”.

Sementara itu, Disneyland menyatakan dress code atau kebijakan berpakaian saat berkunjung harus dengan pakaian yang pantas atau sopan, termasuk untuk sepatu dan kemeja. "Kami berhak menolak masuk atau mengeluarkan siapa pun yang mengenakan pakaian yang kami anggap tidak pantas atau pakaian yang dapat mengurangi kenyamanan tamu lain," kata Disneyland dalam situs disneyland.disney.go. Sedangkan pakaian yang Somers kenakan cukup terbuka hingga memperlihatkan bagian kulit secara berlebihan yang mungkin dianggap tidak pantas untuk lingkungan keluarga. Oleh karena itu, tak heran ia mendapat teguran sampai memicu perdebatan di video TikTok-nya.