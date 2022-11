BEBERAPA waktu belakangan ini, nasi low carbo tengah populer di kalangan masyarakat urban, terutama di kalangan para pejuang diet.

Pasalnya, banyak orang yang ingin berdiet, tapi tetap mengonsumsi nasi. Nah, jika Anda adalah salah satunya maka nasi low carbo-lah inilah solusinya!

Dipaparkan oleh James dalam National Meeting and Exposition of the American Chemical Society pada Maret 2015, ternyata metode memasak nasi ini sangat sederhana. Anda juga bisa mencobanya di rumah karena kalorinya bisa berkurang hingga 50 persen.

Lantas bagaimana cara memasak nasi low carbo yang bisa mengurangi jumlah kalori hingga 50 persen? Berikut uraian empat langkahnya;

1. Tuangkan air dalam panci, rebus hingga mendidih.

2. Masukkan satu sendok teh minyak kelapa untuk setiap setengah cangkir beras yang dimasak sebelum Anda memasukkan berasnya.

3. Setelah nasi matang, biarkan dingin di kulkas selama 12 jam.

4. Setelah di simpan ke dalam kulkas selama 12 jam, Anda hanya perlu memanaskannya ke dalam microwave jika ingin mengonsumsinya.

Menariknya, ada fakta sains di balik metode memasak nasi low carbo ini loh! Ya, Anda mungkin bertanya-tanya, bagaimana mungkin metode ini bisa mengurangi kalori nasi hingga 50 persen? Ternyata, pati terbagi menjadi dua tipe utama, yaitu pati tercerna (digestible starch) dan pati resistan (resistant starch). Pati tercerna adalah tipe yang dengan cepat dikelola oleh tubuh menjadi glukosa dan disimpan menjadi lemak bila tidak dibakar. Sedangkan pati resistan tidak dipecah menjadi glukosa dan melewati usus seperti serat sehingga memiliki kalori yang lebih rendah. Dengan menambahkan lemak, seperti minyak kelapa, dan langsung mendinginkan nasi, kandungan pati di dalamnya berubah menjadi lebih banyak yang resistan. BACA JUGA:Mengenal Karak, Teh Khas Qatar yang Nikmat dan Menyehatkan BACA JUGA:7 Jenis Teh Herbal yang Ampuh Turunkan Asam Lambung Tinggi Dalam siaran persnya, James menjelaskan, mendinginkan (nasi) dengan cepat selama 12 jam dapat menyebabkan formasi ikatan hidrogen antara molekul amilosa yang berada di luar butiran nasi sehingga mengubahnya menjadi pati resistan.