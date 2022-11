NAMA Cody Gakpo menjadi perbincangan hangat di Piala Dunia 2022. Menjalani debut di Piala Dunia, penyerang Timnas Belanda itu tampil impresif sejauh ini di fase penyisihan grup.

Cody Gakpo telah mencetak tiga gol dan menjadi mesin gol Timnas Belanda. Masih berusia 23 tahun, bakat dan talenta Cody Gakpo tak perlu diragukan lagi.

Tak hanya di atas lapangan, Cody Gakpo juga piawai dalam memilih pasangan. Cody Gakpo memiliki kekasih bernama Noa Van Der Bij yang cantik dan seksi.

Noa menjadi salah satu dari sederet WAGs (Wive and Girlfriends) Belanda yang mencuri perhatian di Piala Dunia 2022. Penasaran seperti apa sosok kekasih Cody Gakpo? Berikut Okezone rangkumkan potretnya.

Hadir di stadion





Cody Gakpo langsung mendukung Cody Gakpo dan Timnas Belanda di Qatar. Seperti yang terlihat di fotonya ini, Noa tampil cantik memakai kaos putih bertuliskan Always in for the win.

Cantik memakai jersey





Selanjutnya ada potret Noa sesaat sebelum masuk ke stadion menyaksikan pertandingan Belanda vs Qatar. Dia tampak cantik mengenakan jersey Timnas Belanda yang dipadukan celana jeans panjang dan sneakers oranye.

Potret mesra dengan Cody Gakpo

Noa terlihat mesra saat diranggul sang kekasih, Gakpo. Ia begitu menawan dengan dress hitam penuh limpitan. Bagian dadanya cukup rendah membuat penampilannya terlihat seksi. Sebuah kalung mungil tergantung manja di leher jenjangnya.

Seksi pakai baju kimono

Kali ini, Noa terlihat menggoda dengan baju kimono bernuansa purple yang ia kenakan. Terdapat detail kerut dan tali di bagian pinggang. Ia tampak berpose memegang rambut untuk menghindari wajah cantiknya tertutupi.

Cantik dan seksi dengan dress putih Kembali lagi Noa mengunggah momen bersama sang kekasih. Kali ini ia terlihat anggun dengan dress bernuansa putih yang bagian tengahnya tampak terbuka. Dress itu terlihat seperti outer, namun memiliki detail karet berkerut di bagian bawah dada. Seksi pakai rok ketat Padu padan bra top dan rok span ketat yang Noa kenakan, membuat lekuk tubuh indahnya terpampang nyata. Senyum manis merekah di bibir seksinya. Tatapan matanya jua menarik perhatian. Dijamin bikin pria klepek-klepek! Seksi pakai swimsuit Terakhir ada potret Noa saat berlibur ke pantai. Dia tampil seksi mengenakan swimsuit yang memperlihatkan kemolekan lekuk tubuhnya. Gayanya juga semakin kece dengan memakai kacamata hitam.Â