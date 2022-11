ERIKA Carlina menjadi salah satu influencer yang terkenal seksi di media sosial. Ia selalu menarik perhatian warganet karena gayanya yang semakin seksi dimanapun ia berada.

Perempuan bernama lengkap Erika Carlina Batlawa Soekri merupakan seorang aktris, youtuber, selebgram, serta pengusaha terkenal. Namanya kian terkenal usai tampil mempesona dalam acara yang digelar Vindes Sport, Tepok Bulu 2022.

Wanita yang akrab dengan sebutan mbak Er tersebut tetap aktif membagikan potret seksi terbarunya di media sosial. Penasaran dengan sosoknya? Berikut 7 gaya Erika Carlina yang makin hot dirangkum dari Instagram pribadinya @eri.carl

1. Mempesona dengan gaun mewah





Pertama ada potret Erika yang tampak mempesona dengan gaun mewah karya Ivan Gunawan. Ia tampil seksi sekaligus stunning dalam acara Indonesian Movie Actors Award. Potret tersebut memperlihatkan keindahan gaun Erika yang mewah dan menampilkan kesan seksi terutama di bagian kaki.

BACA JUGA : Potret Erika Carlina Bergaya ala Cewek Mamba, Netizen: Cantiknya Ngegas!

2. Seksi dengan dress hitam





Berikutnya ada potret Erika yang tak kalah seksi dengan dress hitam. Ia tampak begitu menarik dengan gaya berpakaiannya berupa dress hitam berbahan kulit. Sosoknya tersebut juga semakin terlihat seksi dengan adanya gaya rambut panjang bergelombang yang indah. Potret cantik tersebut cukup menarik perhatian warganet hingga mendapat banyak pujian di kolom komentar.

“Mundur dikit mbak cantik ny kelewatan😍” puji salah satu penggemar.

“YA ALLAH AYUNEEEEEE MBA ER” tambah yang lain.

BACA JUGA : Potret Erika Carlina Pakai Bikini Kuning, Body Seksi Bikin Netizen Salfok!

3. Seksi saat mirror selfie





Potret Erika dengan gaya mirror selfie juga sangat mempesona. Ia tampak seperti wanita tangguh sekaligus seksi sembari memamerkan kulitnya yang mulus serta rambutnya yang ikonik. Sosok seksi Erika di atas juga menjadi sorotan warganet sehingga banyak yang memberi pujian.

”She's so hot 🔥 she can light up any realms” puji @zalmhend**

“Suka warna kulit nya😍” puji @dhika24**

”Damn hot🔥” puji @senafrancis**

4. Tampak seksi di dalam lift





Kali ini potret seksi Erika Carlina saat berada di dalam lift tentu menarik perhatian kaum Adam hingga tak berkedip. Ia tampil seksi dengan mengenakan long sleeve crop top berwarna putih dan celana denim. Model cantik tersebut sangat seksi dengan ekspresi dan pose yang ditunjukkannya.

Baca Juga: Lifebuoy x MNC Peduli Ajak Masyarakat Berbagi Kebaikan dengan Donasi Rambut, Catat Tanggalnya!

5. Tampil seksi bersama sahabat

Erika Carlina memang tak pernah gagal untuk tampil seksi dan menawan. Pada potret kali ini ia tampil seksi bersama sahabatnya yaitu Rachel Vennya dan Keanu. Mereka berhasil tampil seksi dan menarik dengan gayanya masing-masing dalam acara Halloween terbesar pertama di Indonesia. 6. Tampil seksi dengan bikini

Potret seksi Erika Carlina di atas tentu tidak bisa dilewatkan. Ia tampak begitu seksi dan menawan dengan mengenakan bikini bermotif unik saat di pantai. Sambil berpose duduk sila dan memegang mangkuk, Erika berhasil menarik perhatian warganet hingga mendapat banjir pujian. ”Body goals” puji salah satu penggemar. “Cakep banget mba omaygatt😍” tambah yang lain. 7. Tampil seksi dengan bikini berwarna kuning

Tidak hanya itu, masih ada juga potret seksi Erika dengan mengenakan bikini. Kali ini ia tampak seksi mengenakan bikini berwarna kuning dan berpose duduk dengan latar keindahan pantai. Pada potret di atas terpampang jelas kulit Erika yang mulus, sehat, dan bertato. Tak heran potret seksi tersebut menjadi sorotan warganet hingga mendapat lebih dari 170 ribu likes.